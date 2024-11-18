Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Từ 7 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ Thành Công, thôn Đoài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Thực hiện các công việc phổ thông tại công trình.

- Hỗ trợ trong các hoạt động lắp dựng và bảo trì nhà bạt không gian.

- Tuân thủ quy định an toàn lao động và hướng dẫn của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu bằng cấp.

- Không giới hạn độ tuổi, ưu tiên những ứng viên có sức khỏe tốt.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Quảng Cáo Thương Mại Hoàng Kim Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 7 triệu VNĐ/tháng (chưa bao gồm phụ cấp).

- Hỗ trợ tiền ăn: 1.5 triệu VNĐ/tháng.

- Đối với ứng viên ở xa, sẽ được bố trí chỗ ở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Quảng Cáo Thương Mại Hoàng Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin