Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phát Corp làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phát Corp
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phát Corp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Tài chính:
Quản lý và tiết kiệm ngân sách trên mục tiêu được giao
2. Khách hàng:
Đảm bảo tiêu chí hài lòng khách hàng bên trong và bên ngoài trên cơ sở giá trị cốt lõi công ty .
3. Nghiệp vụ hỗ trợ kinh doanh
Quản lý hợp đồng
Quản lý bàn giao sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng các thủ tục hành chính
Hỗ trợ nhắc nhở, thu hồi công nợ
Hỗ trợ khách hàng lấy chữ ký, công chứng, bàn giao sổ
Hỗ trợ bàn giao đất, bàn giao nhà cho khách hàng theo đúng tiến độ.
4. Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
Quản lý và bảo mật thông tin khách hàng, lưu trữ, cập nhật dữ liệu
Phối hợp triển khai kế hoạch khảo sát nhu cầu khách hàng
Lập và triển khai kế hoạch chăm sóc khách hàng
5. Công việc khác
Tham gia đào tạo & Phát triển
Cải tiến công việc & quy trình, quy chế
Báo cáo ngày/tuần/tháng cho Ban TGĐ
6. Văn hoá công ty và Thái độ làm việc:
Đảm bảo hoạt động và toàn bộ nhân viên trong phòng tuân thủ và phù hợp quy tắc ứng xử và văn hoá Đất xanh.
Đào tạo nâng cao năng lực hành vi, thái độ làm việc:
+ Trách nhiệm và chính trực
+ Tuân thủ quy định, vì tập thể đồng đội
+ Hết mình vì kết quả công việc
+ Thái độ ứng xử trong công việc
+ Không ngừng sáng tạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 02 năm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng bất động sản, am hiểu luật
Cẩn thận, chịu khó, nhanh nhẹn
Có kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Cao đẳng / Đại học. Chuyên môn: Kinh tế, Luật, QTKD
Nam/Nữ từ 25-35 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, chất giọng tốt, dễ nghe, sức khỏe tốt.
Chịu áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phát Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + Lương hiệu suất làm việc
Chế độ BHXH theo Luật định, Bảo hiểm quốc tế cho CBNV và người thân.
Môi trường làm việc thoải mái, năng động.
Du lịch, nghỉ dưỡng, team building hằng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phát Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phát Corp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 262 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

