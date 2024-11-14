Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phát Corp làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phát Corp
- Đà Nẵng: 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng
1.Tài chính:
Quản lý và tiết kiệm ngân sách trên mục tiêu được giao
2. Khách hàng:
Đảm bảo tiêu chí hài lòng khách hàng bên trong và bên ngoài trên cơ sở giá trị cốt lõi công ty .
3. Nghiệp vụ hỗ trợ kinh doanh
Quản lý hợp đồng
Quản lý bàn giao sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng các thủ tục hành chính
Hỗ trợ nhắc nhở, thu hồi công nợ
Hỗ trợ khách hàng lấy chữ ký, công chứng, bàn giao sổ
Hỗ trợ bàn giao đất, bàn giao nhà cho khách hàng theo đúng tiến độ.
4. Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
Quản lý và bảo mật thông tin khách hàng, lưu trữ, cập nhật dữ liệu
Phối hợp triển khai kế hoạch khảo sát nhu cầu khách hàng
Lập và triển khai kế hoạch chăm sóc khách hàng
5. Công việc khác
Tham gia đào tạo & Phát triển
Cải tiến công việc & quy trình, quy chế
Báo cáo ngày/tuần/tháng cho Ban TGĐ
6. Văn hoá công ty và Thái độ làm việc:
Đảm bảo hoạt động và toàn bộ nhân viên trong phòng tuân thủ và phù hợp quy tắc ứng xử và văn hoá Đất xanh.
Đào tạo nâng cao năng lực hành vi, thái độ làm việc:
+ Trách nhiệm và chính trực
+ Tuân thủ quy định, vì tập thể đồng đội
+ Hết mình vì kết quả công việc
+ Thái độ ứng xử trong công việc
+ Không ngừng sáng tạo
Yêu Cầu Công Việc
Cẩn thận, chịu khó, nhanh nhẹn
Có kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Cao đẳng / Đại học. Chuyên môn: Kinh tế, Luật, QTKD
Nam/Nữ từ 25-35 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, chất giọng tốt, dễ nghe, sức khỏe tốt.
Chịu áp lực cao trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phát Corp Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH theo Luật định, Bảo hiểm quốc tế cho CBNV và người thân.
Môi trường làm việc thoải mái, năng động.
Du lịch, nghỉ dưỡng, team building hằng năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phát Corp
