Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 436/1 đường Nguyễn Chi Phương, Phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Kinh doanh các giải pháp, sản phẩm công nghệ: Camera hạ tầng mạng, wifi, hệ thống an ninh giám sát, điện nhẹ, thiết bị phòng cháy chữa cháy...

- Lập kế hoạch khai thác thị trường và trực tiếp triển khai kế hoạch, đảm bảo đạt mục tiêu doanh số được giao.

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, thực hiện việc chào hàng, lên báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng, hồ sơ thầu. Theo dõi xuyên suốt quá trình bán hàng cho đến khi kết thúc hợp đồng.

- Khảo sát nhu cầu thực tế của khách hàng, Khảo sát hiện trường, phối hợp với nhân viên kỹ thuật để lên giải pháp, bản vẽ, dự toán cho từng dự án phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.

- Xây dựng hồ sơ thầu theo yêu cầu của khách hàng, thực hiện hoạt động chào thầu, đấu thầu.

- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách.

- Báo cáo công việc hàng tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất.

- Thực hiện các công việc khác khi được giao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

- Giao tiếp tốt, ngoại hình sáng, Giao tiếp tiếng Anh/Nhật/Trung là một lợi thế.

- Chủ động, nhạy bén trung thực và có tinh thần trách nhiệm với công việc

- Sử dụng tốt Word/Excel/Powerpoint

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 9tr – 15 triệu + PC + thưởng dự án

- BHXH, BHYT, du lịch, nghỉ lễ, thưởng cuối năm theo quy định của Công ty.

+ Được xét tăng lương, thăng tiến: Theo năng lực thực tế

+ Môi trường làm việc: Năng động, cạnh tranh, chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến, chính sách đãi ngộ rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin