Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/07/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 10 Nguyễn Phong Sắc, Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức hệ thống dữ liệu, sổ sách kế toán chuẩn chỉnh, logic, độ tin cậy cao.
- Xây dựng và kiểm soát kế hoạch ngân sách, chi phí, hiệu quả dòng tiền hàng năm.
- Kiểm soát tính tuân thủ phòng ban, các rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính, rủi ro Thuế cho công ty, đảm bảo minh bạch và chuẩn mực theo quy định pháp lý.
- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra và đổi mới hệ thống TCKT tinh gọn, hiệu quả.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo Thuế theo định kỳ.
- Làm việc với cơ quan Thuế, ngân hàng, kiểm toán, các cơ quan ban ngành liên quan.
- Tham mưu, tư vấn những những giải pháp tài chính tối ưu cho Ban Giám Đốc.
- Hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ kế toán của Team nhằm xây dựng đội ngũ TCKT chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính
- Có 5–7 năm kinh nghiệm (trong đó tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương)
- Nắm vững VAS, Thông tư 200, quy định thuế, kế toán quản trị, quản trị tài chính doanh nghiệp
- Có tư duy hệ thống, kỹ năng quản trị rủi ro và khả năng làm việc với nhiều phòng ban
- Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật
- Được tham gia các hoạt động phúc lợi của công ty, các hoạt động đào tạo nội bộ, phát triển kỹ năng, tham gia các sự kiện hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, Team Building hàng năm
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao. Văn phòng làm việc mới, khang trang, hiện đại.
- Trong giai đoạn thử việc được nhận 90% lương.
- Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 49 Tố Hữu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

