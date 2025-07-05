Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 72 Vành đai trong, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh
- Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ của công ty (tấm pin NLMT)
- Lập kế hoạch phát triển công ty theo quý, theo năm
- Đánh giá thị trường thông qua các số liệu đã thu thập và phân tích.
-Theo dõi dữ liệu tài chính và báo cáo hằng tuần
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để duy trì hiệu quả bộ máy kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động tốt hơn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh tốt là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

-Được hướng dẫn và đào tạo công việc chuyên môn
-Cơ hội thăng tiến, phát triển, ổn định
-Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật
-Tăng lương hàng năm, mức tăng lương thưởng tùy theo năng lực nhân viên và sự tăng trưởng của công ty
-Công tác phí theo quy định khi đi công tác
-Phụ cấp cơm trưa khi trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72-72A Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

