Tuyển Kỹ sư xây dựng Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Sân bay Phú Quốc, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Kỹ sư xây dựng

• Giám sát và quản lý công tác thi công tại công trường

• Bóc tách khối lượng, lập hồ sơ thanh toán, hoàn công

• Phối hợp với nhà thầu, tư vấn giám sát, các đội thi công để đảm bảo chất lượng và tiến độ

• Báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp

• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thi công công trình dân dụng (nhà ở, nhà phố, biệt thự, resort,...)

• Thành thạo AutoCAD, Excel, đọc bản vẽ tốt

• Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, có tinh thần trách nhiệm

• Ưu tiên ứng viên đang ở Phú Quốc hoặc sẵn sàng đi công tác dài ngày

Phúc Lợi

CHẾ ĐỘ & PHÚC LỢI:

• Lương cơ bản từ 12 triệu trở lên (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

• Có hỗ trợ chỗ ở tại Phú Quốc

• Hỗ trợ chi phí vé tàu/phà ra đảo khi nhận việc

• Được hưởng các chế độ theo quy định của Viettel: BHXH, BHYT, lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến