Tuyển Kỹ sư xây dựng Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư xây dựng Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 09/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/08/2025
Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel

Kỹ sư xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Sân bay Phú Quốc, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giám sát và quản lý công tác thi công tại công trường
• Bóc tách khối lượng, lập hồ sơ thanh toán, hoàn công
• Phối hợp với nhà thầu, tư vấn giám sát, các đội thi công để đảm bảo chất lượng và tiến độ
• Báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp
• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thi công công trình dân dụng (nhà ở, nhà phố, biệt thự, resort,...)
• Thành thạo AutoCAD, Excel, đọc bản vẽ tốt
• Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, có tinh thần trách nhiệm
• Ưu tiên ứng viên đang ở Phú Quốc hoặc sẵn sàng đi công tác dài ngày

Tại Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ & PHÚC LỢI:
• Lương cơ bản từ 12 triệu trở lên (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
• Có hỗ trợ chỗ ở tại Phú Quốc
• Hỗ trợ chi phí vé tàu/phà ra đảo khi nhận việc
• Được hưởng các chế độ theo quy định của Viettel: BHXH, BHYT, lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel

Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 210 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-xay-dung-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-kien-giang-job362596
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 8 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN AMACCAO
Tuyển Kỹ sư xây dựng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
TẬP ĐOÀN AMACCAO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC
Hạn nộp: 30/09/2025
Kiên Giang Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 244 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 233 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 8 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN AMACCAO
Tuyển Kỹ sư xây dựng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
TẬP ĐOÀN AMACCAO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 23 Triệu CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Nhà Thành Phố làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Nhà Thành Phố
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 16 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
16 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thương Mại Tân Long Việt làm việc tại Kiên Giang thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thương Mại Tân Long Việt
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm