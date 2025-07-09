Tuyển Kỹ sư xây dựng Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: Sân bay Phú Quốc, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Giám sát và quản lý công tác thi công tại công trường
• Bóc tách khối lượng, lập hồ sơ thanh toán, hoàn công
• Phối hợp với nhà thầu, tư vấn giám sát, các đội thi công để đảm bảo chất lượng và tiến độ
• Báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp
• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thi công công trình dân dụng (nhà ở, nhà phố, biệt thự, resort,...)
• Thành thạo AutoCAD, Excel, đọc bản vẽ tốt
• Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, có tinh thần trách nhiệm
• Ưu tiên ứng viên đang ở Phú Quốc hoặc sẵn sàng đi công tác dài ngày
Tại Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì
CHẾ ĐỘ & PHÚC LỢI:
• Lương cơ bản từ 12 triệu trở lên (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
• Có hỗ trợ chỗ ở tại Phú Quốc
• Hỗ trợ chi phí vé tàu/phà ra đảo khi nhận việc
• Được hưởng các chế độ theo quy định của Viettel: BHXH, BHYT, lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel
