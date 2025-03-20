Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: - Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Lập và triển khai kế hoạch cá nhân trong việc kinh doanh, bán các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng tới các khách hàng cá nhân căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được phân giao.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới nhằm bán các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.

Nắm bắt nhu cầu Khách hàng và đặc điểm của sản phẩm, tư vấn các gói giải pháp tài chính phù hợp, bao gồm: tín dụng, huy động vốn, kiều hối, thẻ, bảo hiểm và các dịch vụ khác nhằm tăng giá trị cho Khách hàng và Ngân hàng.

Truyền thông chăm sóc, cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng cho khách hàng.

Trực tiếp thực hiện tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến các khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng.

Đề xuẩt sáng kiến trong việc tìm kiếm, duy trì và phát triển khách hàng.

Hướng dẫn các thủ tục cho Khách hàng, thu thập hồ sơ, tài liệu thông tin Khách hàng làm cơ sở cho việc đề xuất các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.

Huy động tiền gửi kỳ hạn và không kỳ hạn từ các khách hàng cá nhân. Đảm bảo các doanh số sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các đối tượng trên.

Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và LPBank, tuân thủ các quy định cho vay của Ngân hàng và của Pháp luật.

Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ.

Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN và sự hài lòng của khách hàng.

Quản lý danh mục khách hàng được phân giao và thực hiện khai thác sâu, bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán theo các chương trình của khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ.

Thực hiện công tác tiếp thị sản phẩm, tiếp xúc, thu thập ý kiến đóng góp của KHCN trên địa bàn Chi nhánh để đề xuất cho Giám đốc Chi nhánh các biện pháp tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển thị phần sản phẩm, dịch vụ KHCN.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ Khách hàng phù hợp với quy định của Ngân hàng.

Góp phần xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, thân thiện trong Bộ phận, phòng, Chi nhánh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận, Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế (Ưu tiên Chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Kiểm toán, Kế toán...).

Tiếng Anh: Sơ cấp bậc 2; Tin học: Word, Excel cơ bản

Kiến thức: Có kiến thức chung về kinh tế - xã hội, kiến thức về Sản phẩm - Dịch vụ của Ngân hàng (huy động, bảo hiểm, kiểu hối, tín dụng....); Nắm được văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng/thẩm định, hiểu biết về quy trình cấp tín dụng cá nhân, thủ tục về tài sản đảm bảo, xử lý tài sản đảm bảo.

Kỹ năng: Kỹ năng thẩm định khách hàng; Kỹ năng định giá; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng bán hàng; Kỹ năng làm việc nhóm.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường

Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc

Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...

Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker

Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ

Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo

Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong

Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý

Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành

Cách Thức Ứng Tuyển

