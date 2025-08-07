Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần theo ca

Ca 1: 8h30-17h30, Ca 2: 13h30-22h30

Nghỉ lễ, tết Nghỉ phép, nghỉ khác: theo quy định

Địa điểm làm việc: Văn phòng Hanoi Golden Tours, Lô số 4, Ngõ 204 Trần Duy Hưng, Yên Hoà, Hà Nội

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh, ...

Hiểu biết về tuyến điểm Du lịch Trung Quốc, tâm lý khách hàng

Kỹ năng bán hàng, chốt Sales, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc khoa học,

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng,

Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi: Lương tháng 13. Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin