Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours
Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần theo ca
Ca 1: 8h30-17h30, Ca 2: 13h30-22h30
Nghỉ lễ, tết Nghỉ phép, nghỉ khác: theo quy định
Địa điểm làm việc: Văn phòng Hanoi Golden Tours, Lô số 4, Ngõ 204 Trần Duy Hưng, Yên Hoà, Hà Nội
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh, ...
Hiểu biết về tuyến điểm Du lịch Trung Quốc, tâm lý khách hàng
Kỹ năng bán hàng, chốt Sales, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc khoa học,
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng,
Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi: Lương tháng 13. Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
