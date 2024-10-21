Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
- Hưng Yên: KCN Phố Nối, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 9 Triệu
Biết sử dụng máy móc tại phòng Lab
Quản lý hoạt động của phòng thí nghiệm
Thử nghiệm, giám sát và đôn đốc quá trình thử nghiệm sản phẩm để đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện đúng theo yêu cầu
Xây dựng hướng dẫn công việc, kiểm tra và giám sát tất cả các dụng cụ trong phòng thí nghiệm hóa học
Xây dựng Hướng dẫn công việc, kiểm tra và giám sát tất cả các dụng cụ trong phòng thí nghiệm hóa học
Phát triển và xác nhận các phương pháp phân tích, Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) và các tài liệu vận hành, an toàn và chất lượng khác khi cần thiết
Cập nhật các tiêu chuẩn mới, phương pháp thử nghiệm mới và nhu cầu mới của khách hàng
Kiểm tra và lưu mẫu
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến hoá học, hoá phân tích, công nghệ hoá
Am hiểu và thực hiện tốt các phương pháp phân tích hoá, lý
Có kinh nghiệm sử dụng ICP, GCMS, HS-GCMS, LCMS, LCMSMS...
Có hiểu biết về các yêu cầu của ISO 17025
Tiếng Anh giao tiếp trình độ B hoặc tương đương
Chịu khó học hỏi và có khả năng làm việc độc lập
Cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận theo năng lực
Chế độ phúc lợi, Bảo hiểm đầy đủ
Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ngày
Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm
Môi trường năng động và nhiều cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI