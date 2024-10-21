Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Phố Nối, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Biết sử dụng máy móc tại phòng Lab Quản lý hoạt động của phòng thí nghiệm Thử nghiệm, giám sát và đôn đốc quá trình thử nghiệm sản phẩm để đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện đúng theo yêu cầu Xây dựng hướng dẫn công việc, kiểm tra và giám sát tất cả các dụng cụ trong phòng thí nghiệm hóa học Xây dựng Hướng dẫn công việc, kiểm tra và giám sát tất cả các dụng cụ trong phòng thí nghiệm hóa học Phát triển và xác nhận các phương pháp phân tích, Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) và các tài liệu vận hành, an toàn và chất lượng khác khi cần thiết Cập nhật các tiêu chuẩn mới, phương pháp thử nghiệm mới và nhu cầu mới của khách hàng Kiểm tra và lưu mẫu

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến hoá học, hoá phân tích, công nghệ hoá Am hiểu và thực hiện tốt các phương pháp phân tích hoá, lý Có kinh nghiệm sử dụng ICP, GCMS, HS-GCMS, LCMS, LCMSMS... Có hiểu biết về các yêu cầu của ISO 17025 Tiếng Anh giao tiếp trình độ B hoặc tương đương Chịu khó học hỏi và có khả năng làm việc độc lập Cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực Chế độ phúc lợi, Bảo hiểm đầy đủ Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ngày Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm Môi trường năng động và nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

