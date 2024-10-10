Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Dự án Vinhomes Ocean Park 3, Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tiếp nhận nhu cầu và cùng các bộ phận liên quan làm rõ số lượng, chủng loại, tiến độ vật tư cần cấp để lập kế hoạch cung ứng vật tư;
- Lập kế hoạch cung ứng vật tư cho công trường trên cơ sở nhu cầu, tiến độ của dự án;
- Hỗ trợ, phối hợp với các bộ phận để nắm bắt tình hình và cung ứng hàng hóa kịp thời, đúng tiến độ;
- Chủ động tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để tìm ra nhà cung ứng nếu thuộc phạm vi mua sắm của khối thi công;
- Tìm kiếm, xây dựng, duy trì mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp để nắm bắt được sự biến động của giá thành vật tư, thiết bị phục vụ công tác dự trù chi phí, ngân sách;
- Theo dõi thực hiện hợp đồng: Tiến độ, phạm vi trách nhiệm các bên để kịp thời phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác giao nhận, tập hợp hồ sơ và giải quyết các vấn đề phát sinh khác;
- Phối hợp cùng bộ phận thủ kho theo dõi, cập nhật số lượng vật tư về dự án để báo cáo trưởng phòng về tình hình cấp phát vật tư;
- Quản lý vật tư: Căn cứ trên định mức tiêu hao vật tư, xây dựng định mức hao hụt cho phép để từ đó đánh giá tình hình sử dụng vật tư các tổ, đội. Đưa ra những cảnh báo và đề xuất phương án xử lý nếu xảy ra hao hụt vượt định mức cho phép;
- Trực tiếp phối hợp với BQL dự án nhắm đưa ra các giải pháp hạn chế hao hụt vật tư;
- Báo cáo công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng phụ trách trong công tác quản lý vật tư.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành xây dựng;
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tương đương tại các Công ty xây dựng; ưu tiên các ứng viên sử dụng được SAP hoặc QS/ Kế toán kho các đơn vị tổng thầu/ nhà thầu.
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt;
- Khả năng đàm phát, thuyết phục;
- Khả năng theo dõi, tổng hợp, tư duy logic.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm, hỗ trợ ăn ở tại công trường
- Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước,
- Hưởng các phúc lợi hấp dẫn từ TĐ Vingroup (thưởng tháng lương 13, thưởng cá nhân xuất sắc, chăm sóc sức khỏe, hưởng các chính sách ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm của Tập đoàn [Vinhomes, Vinfast, Vinmec,...], phụ cấp ăn trưa, quà/thưởng lễ tết....)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, có cơ hội thăng tiến - Ký hợp đồng lao động chính thức sau 02 tháng thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà An Phú, Số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô

