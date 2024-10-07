Tuyển Thư Ký thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Phố Nối A, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tham gia soạn thảo, rà soát, đánh giá, kiểm soát các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty. Lập kế hoạch và triển khai tổ chức các buổi làm việc/đánh giá/đào tạo với đơn vị tư vấn/đánh giá liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng, trợ giúp các buổi họp thường kỳ của Ban ISO; Tham gia đánh giá giám sát hệ thống QLCL, đánh giá nội bộ, đánh giá sản phẩm bên thứ 3 đối với hạng mục của lãnh đạo; Đánh giá việc báo cáo mục tiêu chất lượng (Kế hoạch thực hiện mục tiêu và báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu) của các bộ phận phòng ban hàng tháng theo quy định. Báo cáo BGĐ/Trưởng Ban ISO về tình hình triển khai, đề xuất các giải pháp để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của hệ thống QLCL. Kiểm tra, giám sát, kiểm soát công việc các phòng ban đang thực hiện nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa những sai phạm, sự cố và đề xuất phương án xử lý sớm nhằm ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả. Nghiên cứu tính khả thi và đề xuất áp dụng các biện pháp/hệ thống quản lý tiên tiến, các phần mềm hỗ trợ, những cải tổ trong hệ thống quản lí sản xuất. Tư vấn, hỗ trợ xây dựng tài liệu ISO; Kiểm soát tuân thủ; Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, luật; Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kiểm soát nội bộ/Kiểm soát hệ thống; Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí thư kí ISO trong các công ty sản xuất. Am hiểu ISO 9001 - 2015, ISO 14001 - ISO 50001, ISO 17025; ƯU TIÊN ỨNG VIÊN ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI LEAN SIX SIGMA; Hiểu biết về quy trình sản xuất và quy trình làm việc của các phòng ban, bộ phận Kỹ năng báo cáo bảng biểu theo yêu cầu của công việc;

Tại Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 12 triệu đồng (Hoặc theo thỏa thuận và năng lực) + Phụ cấp (Điện thoại, ăn trưa, chuyên cần); Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép),ngày lễ Tết; Chế độ phúc lợi Công ty: Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm; Các phúc lợi khác như hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, Thưởng các ngày Lễ/Tết. sinh nhật công ty, sinh nhật bản thân, Minibar hàng tuần.... Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán (Xếp loại lao động, lì xì, quà tết, tàu xe...)...; Các chương trìnhđào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệpvụ trong năm; Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát hàng năm...; Đi nhà máy: Có xe đưa đón Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, nghỉ CN Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.