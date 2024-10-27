Tuyển Nhân Viên Bưu Cục thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Tuyển Nhân Viên Bưu Cục thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Từ Sơn ...và 40 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Đón tiếp, hướng dẫn & hỗ trợ khách hàng đến bưu cục gửi hàng: tư vấn dịch vụ, giải quyết các khiếu nại của khách hàng... Quản lý tình hình xuất nhập hàng hoá và điều phối hàng hóa từ Shop đến kho và đến khách hàng Quản lý nhân sự: phân chia công việc, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên giao hàng; thực hiện chốt ca cho nhân viên, quản lý tiền thu hộ; phối hợp với bộ phận Hành chính Nhân sự để chăm lo đời sống nhân viên và đảm bảo tuân thủ quy định tại bưu cục Đưa ra những đánh giá, đề xuất, sáng kiến cải thiện và tối ưu hóa quy trình, công nghệ đảm bảo chất lượng vận hành của Bưu cục Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý vận hành
Đón tiếp, hướng dẫn & hỗ trợ khách hàng đến bưu cục gửi hàng: tư vấn dịch vụ, giải quyết các khiếu nại của khách hàng...
hỗ trợ khách hàng
Quản lý tình hình xuất nhập hàng hoá và điều phối hàng hóa từ Shop đến kho và đến khách hàng
hàng hoá
Quản lý nhân sự: phân chia công việc, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên giao hàng; thực hiện chốt ca cho nhân viên, quản lý tiền thu hộ; phối hợp với bộ phận Hành chính Nhân sự để chăm lo đời sống nhân viên và đảm bảo tuân thủ quy định tại bưu cục
nhân sự
Đưa ra những đánh giá, đề xuất, sáng kiến cải thiện và tối ưu hóa quy trình, công nghệ đảm bảo chất lượng vận hành của Bưu cục
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý vận hành

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sự yêu thích với các công việc liên quan đến điều phối Hàng hoá – Đội nhóm Kỹ năng quản lý nhân sự và kỹ năng xử lý vấn đề cho khách hàng Tư duy linh hoạt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao trong công việc Tuổi 1993– 2001 có laptop cá nhân, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học tất cả các chuyên ngành
Có sự yêu thích với các công việc liên quan đến điều phối Hàng hoá – Đội nhóm
Kỹ năng quản lý nhân sự và kỹ năng xử lý vấn đề cho khách hàng
Tư duy linh hoạt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao trong công việc
Tuổi 1993– 2001 có laptop cá nhân, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học tất cả các chuyên ngành

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm từ 7-8 triệu - Thử việc 100% lương Từ tháng thứ 3 thu nhập từ 8-13 triệu theo năng lực và KPIs, chế độ bảo hiểm 2 tháng kể từ ngày vào Được lựa chọn bưu cục làm việc gần nhà Được đào tạo, kèm cặp 1-1 về kiến thức liên quan ngành E-logistics, kỹ năng quản lý nhân sự và chăm sóc khách hàng trong suốt thời gian thử việc Cơ hội được thử thách lên vị trí Quản lý chỉ từ 3-6 tháng
Lương cứng khởi điểm từ 7-8 triệu - Thử việc 100% lương
Từ tháng thứ 3 thu nhập từ 8-13 triệu theo năng lực và KPIs, chế độ bảo hiểm 2 tháng kể từ ngày vào
Được lựa chọn bưu cục làm việc gần nhà
Được đào tạo, kèm cặp 1-1 về kiến thức liên quan ngành E-logistics, kỹ năng quản lý nhân sự và chăm sóc khách hàng trong suốt thời gian thử việc
Cơ hội được thử thách lên vị trí Quản lý chỉ từ 3-6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà GHTK Building - Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-buu-cuc-thu-nhap-8-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-bac-giang-job234889
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 30 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 26 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trainer thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh OPPO VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SANO MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SANO MEDIA VIỆT NAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ngân hàng Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH TM G Collcet
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bảo Vệ thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 5 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company
5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ORGANIC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ORGANIC GREEN
12 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Mua Hàng thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ Phần GSV Việt Nam làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần GSV Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên Viên Hỗ Trợ thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Lạng Sơn Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH
14 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL VIỆT NAM
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng VNT Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng VNT Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT công ty tnhh thực phẩm sạch organic green làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu công ty tnhh thực phẩm sạch organic green
12 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÀ ĐÔ 23 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÀ ĐÔ 23
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm