Tuyển Nhân Viên Bưu Cục thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Từ Sơn ...và 40 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Đón tiếp, hướng dẫn & hỗ trợ khách hàng đến bưu cục gửi hàng: tư vấn dịch vụ, giải quyết các khiếu nại của khách hàng... Quản lý tình hình xuất nhập hàng hoá và điều phối hàng hóa từ Shop đến kho và đến khách hàng Quản lý nhân sự: phân chia công việc, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên giao hàng; thực hiện chốt ca cho nhân viên, quản lý tiền thu hộ; phối hợp với bộ phận Hành chính Nhân sự để chăm lo đời sống nhân viên và đảm bảo tuân thủ quy định tại bưu cục Đưa ra những đánh giá, đề xuất, sáng kiến cải thiện và tối ưu hóa quy trình, công nghệ đảm bảo chất lượng vận hành của Bưu cục Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý vận hành

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sự yêu thích với các công việc liên quan đến điều phối Hàng hoá – Đội nhóm Kỹ năng quản lý nhân sự và kỹ năng xử lý vấn đề cho khách hàng Tư duy linh hoạt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao trong công việc Tuổi 1993– 2001 có laptop cá nhân, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học tất cả các chuyên ngành

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm từ 7-8 triệu - Thử việc 100% lương Từ tháng thứ 3 thu nhập từ 8-13 triệu theo năng lực và KPIs, chế độ bảo hiểm 2 tháng kể từ ngày vào Được lựa chọn bưu cục làm việc gần nhà Được đào tạo, kèm cặp 1-1 về kiến thức liên quan ngành E-logistics, kỹ năng quản lý nhân sự và chăm sóc khách hàng trong suốt thời gian thử việc Cơ hội được thử thách lên vị trí Quản lý chỉ từ 3-6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.