Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà CONINCO, Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Liên hệ ứng viên theo dữ liệu chung của phòng Nhân sự, take care các bước trong quy trình tuyển dụng: Liên hệ (gọi điện, gửi email, sắp xếp lịch phỏng vấn với các phòng ban, ...)

-Thực hiện các quy trình sau tuyển dụng: Quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự mới;

-Thực hiện công tác đào tạo hội nhập cho các nhân viên mới.

- Quản lý nguồn data ứng viên, thực hiện các công tác hỗ trợ tuyển dụng: gọi điện, gửi email, công tác báo cáo.

Thực hiện soạn thảo văn bản nhân sự (theo forms mẫu của phòng HCNS).

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tuyển dụng từ 01 năm trở lên, ...

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt

Khả năng sử dụng tin học văn phòng thành thạo.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng nhìn nhận con người tốt.

Chăm chỉ, cầu thị trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng cố định từ: 8,000,000đ - 14,000,000đ + Phụ cấp

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo đúng quy đinh

Chế độ lương tháng 13 theo quy định của Công ty

Được hướng dẫn, đào tạo chuyên môn tuyển dụng và nhân sự.

Công ty trang bị đầy đủ máy móc, công cụ dụng cụ phục vụ công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin