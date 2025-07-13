Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2025
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

4. Các công việc khác theo sự yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ từ 27- 34 tuổi, tốt nghiệp Đại học ngành học: kế toán, kiểm toán, tài chính
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, làm tại các công ty bán lẻ, TMĐT là lợi thế
Đã từng phục vụ thanh tra, quyết toán thuế.
Am hiểu luật kế toán, luật thuế, luật lao động, luật kinh doanh...
Có khả năng phân tích, tổng hợp, cẩn thận trong mọi việc.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
Tích cực, kỷ luật.
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Kỹ năng tin học văn phòng. Thành thạo Excel nâng cao và các phần mềm kế toán (Misa, Bravo, Fast...).

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25-30 triệu/ tháng
Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao …
Tham gia BHXH, hưởng 15 ngày phép/ năm, thưởng lễ tết, thưởng thâm niên, thưởng tháng/ quý/ năm, thưởng sáng kiến cải tiến..
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty.
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Thời gian làm việc: 8h/ ngày từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến trưa thứ 7.
Địa điểm làm việc: ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, ngõ 72, Nguyễn Trãi, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

