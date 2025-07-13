Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

4. Các công việc khác theo sự yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ từ 27- 34 tuổi, tốt nghiệp Đại học ngành học: kế toán, kiểm toán, tài chính

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, làm tại các công ty bán lẻ, TMĐT là lợi thế

Đã từng phục vụ thanh tra, quyết toán thuế.

Am hiểu luật kế toán, luật thuế, luật lao động, luật kinh doanh...

Có khả năng phân tích, tổng hợp, cẩn thận trong mọi việc.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Tích cực, kỷ luật.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Kỹ năng tin học văn phòng. Thành thạo Excel nâng cao và các phần mềm kế toán (Misa, Bravo, Fast...).

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25-30 triệu/ tháng

Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao …

Tham gia BHXH, hưởng 15 ngày phép/ năm, thưởng lễ tết, thưởng thâm niên, thưởng tháng/ quý/ năm, thưởng sáng kiến cải tiến..

Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty.

Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Thời gian làm việc: 8h/ ngày từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến trưa thứ 7.

Địa điểm làm việc: ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam

