Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Mức lương
22 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Nhà CONINCO, Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 22 - 35 Triệu
Với Mức Lương 22 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Xuất nhập khẩu, ngoại thương, kinh doanh quốc tế, .... Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại Thương.
Giao tiếp tiếng Trung thành thạo. Ưu tiên các ứng viên có khả năng sử dụng thêm tiếng Anh.
Ứng viên có từ 05 năm trở lên tại vị trí Trưởng nhóm Xuất Nhập khẩu, mua hàng trở lên tại các công ty có quy mô lớn.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng trong giao dịch thương mại quốc tế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng cố định: từ 22,000,000đ - 35,000,000đ/ tháng + phụ cấp
(Có thể đàm phán theo kinh nghiệm & năng lực ứng viên)
Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Chế độ thưởng lễ tết, tháng lương 13, thưởng theo doanh thu toàn quốc cuối năm.
Chế độ Công tác phí đầy đủ khi đi công tác
Công ty cung cấp đầy đủ máy tính, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
