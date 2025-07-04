Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 35 Triệu

Mức lương 22 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà CONINCO, Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Đống Đa, Quận Đống Đa

Ứng viên Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Xuất nhập khẩu, ngoại thương, kinh doanh quốc tế, .... Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại Thương.

Giao tiếp tiếng Trung thành thạo. Ưu tiên các ứng viên có khả năng sử dụng thêm tiếng Anh.

Ứng viên có từ 05 năm trở lên tại vị trí Trưởng nhóm Xuất Nhập khẩu, mua hàng trở lên tại các công ty có quy mô lớn.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng trong giao dịch thương mại quốc tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cố định: từ 22,000,000đ - 35,000,000đ/ tháng + phụ cấp

(Có thể đàm phán theo kinh nghiệm & năng lực ứng viên)

Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

Chế độ thưởng lễ tết, tháng lương 13, thưởng theo doanh thu toàn quốc cuối năm.

Chế độ Công tác phí đầy đủ khi đi công tác

Công ty cung cấp đầy đủ máy tính, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

