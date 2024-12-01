Tuyển Đào Tạo thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Lô 79, Khu Công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, Tân Phước, Huyện Tân Phước

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đào tạo về công đoạn gia công

- Đào tạo về các kỹ năng mềm

- Quản lý phẩm chất sản lượng trên chuyền

- Hướng dẫn cho công nhân mới về các công đoạn gia công

- Thực hiện các báo cáo liên quan

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt

- Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận.

- Hỗ trợ cơm trưa.

- Xe đưa rước công nhân viên ở xa.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

- Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin