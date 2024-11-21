Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Novopharm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Novopharm
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Bán đảo linh đàm, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tư vấn y khoa về bệnh học, sử dụng sản phẩm cho Khách hàng
Giải đáp thắc mắc của Khách hàng trong quá trình mua hàng
Xử lý các tình huống khiếu nại đặc biệt
Thực hiện các công việc được phần công khi nhận được thông tin và dữ liệu Khách hàng
Xây dữ liệu Khách hàng
Chăm sóc Khách hàng
Bán lại trên nhóm Khách hàng cũ
Livestream bán hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Y, Dược.
Ứng viên đã có kinh nghiệm CSKH hoặc bán thuốc là 1 lợi thế
Độ tuổi từ 22 đến 32
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt và độc lập
Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel)
Có sức khoẻ tốt, cần cù chịu khó
Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc.
Tại Công ty TNHH Novopharm Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân và phát huy tối đa sở trường. Khuyến khích làm việc sáng tạo, phát triển độc lập và tự chủ.
Môi trường làm việc: an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng. Nhân viên làm việc đủ thâm niên được mua thêm bảo hiểm y tế tự nguyện cho mình và người thân
Thu nhập cạnh tranh, ổn định, với các bạn đã có kinh nghiệm trên 1 năm - Thỏa thuận thu nhập theo năng lực
Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,....;
Du lịch hàng năm cùng công ty, tham gia các chương trình team building hàng quý.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Novopharm
