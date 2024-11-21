Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Novopharm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bán đảo linh đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tư vấn y khoa về bệnh học, sử dụng sản phẩm cho Khách hàng

Giải đáp thắc mắc của Khách hàng trong quá trình mua hàng

Xử lý các tình huống khiếu nại đặc biệt

Thực hiện các công việc được phần công khi nhận được thông tin và dữ liệu Khách hàng

Xây dữ liệu Khách hàng

Chăm sóc Khách hàng

Bán lại trên nhóm Khách hàng cũ

Livestream bán hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Y, Dược.

Ứng viên đã có kinh nghiệm CSKH hoặc bán thuốc là 1 lợi thế

Độ tuổi từ 22 đến 32

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt và độc lập

Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel)

Có sức khoẻ tốt, cần cù chịu khó

Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc.

Tại Công ty TNHH Novopharm Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân và phát huy tối đa sở trường. Khuyến khích làm việc sáng tạo, phát triển độc lập và tự chủ.

Môi trường làm việc: an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng. Nhân viên làm việc đủ thâm niên được mua thêm bảo hiểm y tế tự nguyện cho mình và người thân

Thu nhập cạnh tranh, ổn định, với các bạn đã có kinh nghiệm trên 1 năm - Thỏa thuận thu nhập theo năng lực

Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,....;

Du lịch hàng năm cùng công ty, tham gia các chương trình team building hàng quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Novopharm

