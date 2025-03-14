Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CARON EV làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu

Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CARON EV

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CARON EV
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CARON EV

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CARON EV

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- Số 455 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phụ trách các page của Hệ thống Trung tâm dịch vụ CarOn
- Chạy quảng cáo các sản phẩm dịch vụ của CarOn trên Google Ads, Zalo hay Facebook Ads hoặc Youtube, theo kế hoạch của công ty
- Đề xuất các chương trình marketing để thu hút data và doanh thu cho các Trung tâm
- Theo dõi, phân tích, thống kế các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
- Theo dõi đánh giá để tối ưu chi phí, các chỉ số và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.
- Lập báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả chạy quảng cáo theo tuần, tháng.
- Tổng hợp và đánh giá, phân tích các đối thủ cạnh tranh cùng ngành...
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ/Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyển ngành Marketing hoặc liên quan.
- Có tư duy chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc.
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
- Có khả năng hoạch định chiến lược, ngân sách tối ưu cho các chiến dịch quảng cáo
- Thành thạo kỹ năng chạy Ads Facebook. Biết chạy ads vận hành seller và Google Ads là một lợi thế.
- Có khả năng tự edit Ảnh/Video quảng cáo
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo trên Facebook
- Nắm chắc các công cụ đo lường và tối ưu quảng cáo. Nắm rõ thuật toán từng nền tảng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CARON EV Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 10 - 15 triệu
- Thưởng năm, các dịp Lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác hàng năm
- Đóng bảo hiểm và các chế độ theo luật đầy đủ
- Hưởng 12 ngày phép có lương/năm
- Chế độ phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CARON EV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CARON EV

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CARON EV

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 455 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

