Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tuyên Quang: - 252, Phạm Văn Đồng, phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thiết lập chiến lược Google Ads dài hạn, phân tích hành vi khách hàng quan tâm y học cổ truyền.

- Lập ngân sách, bảo vệ ngân sách trước Ban lãnh đạo.

- Xây dựng kế hoạch tối ưu ROI, ROAS, CPA, CTR…

- Soạn mô tả công việc, khung năng lực cho vị trí Nhân viên Google Ads.

- Tham gia trực tiếp vào quá trình phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

- Thiết kế chương trình đào tạo, hướng dẫn thực hành chạy Ads.

- Phân công nhiệm vụ, đề ra KPI cho từng nhân viên (CPC, Doanh số/tháng, CTR, leads/tháng...).

- Tổ chức đào tạo nội bộ, giám sát việc tuân thủ chính sách Ads.

- Thường xuyên đánh giá, kèm cặp & khuyến khích tinh thần thử nghiệm, học hỏi.

Giám sát nhân viên và trực tiếp set up Campaign Ads quan trọng (Search, Display, YouTube, Discovery…).

- Tuân thủ chính sách của Google, đặc biệt với ngành y dược (đảm bảo không vi phạm).

- Theo dõi, A/B testing, tối ưu chất lượng quảng cáo thường xuyên.

Xây dựng hệ thống báo cáo (hàng tuần/tháng/quý) về chi phí, tỉ lệ chuyển đổi, leads...

- Kiểm soát và báo cáo ROAS, đề xuất giải pháp khi chi phí cao, tỉ lệ chuyển đổi thấp.

- Giải quyết kịp thời sự cố (tài khoản Ads bị hạn chế, vi phạm, chi tiêu sai…).

- Hợp tác với Team Content, Design để phát triển nội dung, landing page.

- Kết nối với Telesales / CSKH để đánh giá chất lượng leads, tối ưu hướng tiếp cận khách hàng.

- Tham gia họp chiến lược marketing tổng thể, đề xuất các ý tưởng đa kênh.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm chuyên sâu Google Ads.

- Ưu tiên ứng viên từng quản lý team Ads hoặc phòng Digital Marketing.

- Từng làm trong ngành y dược, y học cổ truyền là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 15 triệu/ tháng

- Thưởng KPI: 2,5 % doanh số cá nhân, 1% doanh số đội nhóm

- Phụ cấp: 2 triệu tiền ăn trưa/ tháng, 150.000/ tháng tiền xăng xe

- BHXH, BHYT... theo quy định pháp luật, du lịch 2 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin