Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giảng dạy các kỹ năng của IELTS phù hợp với trình độ học viên (giáo trình & tài liệu giảng dạy do trung tâm cung cấp)

Thực hiện giảng dạy tiếng Anh trực tuyến cho học viên các cấp độ khác nhau.

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến (qua Zoom Pro - được trung tâm cung cấp tài khoản)

Tạo môi trường học tập tích cực và tương tác hiệu quả với học viên.

Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên.

Cung cấp phản hồi và hỗ trợ học viên để giúp họ cải thiện kỹ năng tiếng Anh.

Tham gia các buổi họp nhóm và cập nhật thông tin giảng dạy.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chứng chỉ IELTS 8.0

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở mức độ cao.

Có kiến thức về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt là giảng dạy trực tuyến.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tương tác và truyền đạt hiệu quả.

Khả năng sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến (Zoom, Google Meet, Skype...).

Có trách nhiệm, nhiệt tình, năng động và sáng tạo trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 15 triệu – 25 triệu VNĐ/tháng (dao động tùy bậc và thâm niên)

Mức lương theo buổi từ 420.000 – 800.000 đồng/2 giờ

Đào tạo chuyên nghiệp: Tham gia khóa đào tạo giảng dạy theo phương pháp NLP & ELC trong 2–4 tuần ngay khi nhận việc (gói đào tạo trị giá 5 triệu VNĐ)

Phát triển cá nhân: Được đánh giá năng lực hàng tháng và xem xét điều chỉnh thu nhập, thăng tiến theo thâm niên/bậc giảng viên

Hỗ trợ chuyên môn: Cung cấp giáo trình, tài liệu đầy đủ; được dùng hệ thống hỗ trợ chấm chữa, phần mềm quản lý học viên; hưởng chính sách giảm học phí từ hệ sinh thái HBR Holdings; tham gia các gói coaching năng lực trị giá lên đến 100 triệu VNĐ/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.