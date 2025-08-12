Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
- Hà Nội: Toàn văn phòng CTM 299 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Lập kế hoạch & triển khai bán hàng online trên các kênh online, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu.
Xây dựng & quản lý ngân sách bán hàng, tối ưu chi phí cho các chương trình khuyến mãi.
Kiểm soát hàng hóa, theo dõi tồn kho, đề xuất đặt hàng, ưu tiên sản phẩm chủ lực và sản phẩm chiến lược cho kênh.
Phát triển & phân tích data khách hàng, xây dựng chính sách chăm sóc, bán hàng phù hợp theo từng phân khúc.
Quản lý đội ngũ kinh doanh, phân công công việc, đào tạo, đánh giá năng lực định kỳ.
Cải tiến quy trình vận hành team kinh doanh online.
Phối hợp chặt chẽ với team Marketing, Fb ads để đảm bảo KPIs chung.
Thống kê, phân tích số liệu kinh doanh, lập báo cáo định kỳ.
Theo dõi doanh thu – chi phí theo từng kênh, đảm bảo hiệu quả hoạt động.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
