Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL

Nhân viên Telesale

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V1

- A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Gọi điện tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng theo data có sẵn hoặc tự khai thác.
Giải đáp thắc mắc, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Cập nhật thông tin khách hàng, kết quả cuộc gọi vào hệ thống CRM.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn tất quá trình chốt đơn hàng.
Đạt chỉ tiêu doanh số cá nhân hàng tuần/tháng/quý theo yêu cầu.
Tham gia các buổi đào tạo, họp nhóm theo yêu cầu của quản lý.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng (nếu có).

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm làm telesale (có từ 2 năm trong lĩnh vực bán lẻ, B2B), chăm sóc khách hàng, call center.
Có kinh nghiệm sale online trong các lĩnh vực (mỹ phẩm, TPCN, khóa học online,...)
Có tinh thần làm việc chủ động trong công việc, triển khai các kịch bản bán hàng hiệu quả
Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tốt nghiệp THPT trở lên (ưu tiên có bằng Cao đẳng/Đại học có chuyên ngành về kinh tế).
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không nói ngọng/lắp.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.
Có tinh thần kỷ luật, kiên trì và ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10.000.000 - 15.000.000 + % hoa hồng
Thu nhập không giới hạn (trung bình từ 25tr trở lên)
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí team leader, supervisor.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ Tết, Lương tháng thứ 13, Year end party, 12 ngày phép/năm,...
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
Môi trường làm việc đa quốc gia, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: V1- A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-telesale-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job366362
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Tuyển Nhân viên Telesale Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Tuyển Nhân viên Telesale Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Tổ hợp Y tế Medicalplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH Tổ hợp Y tế Medicalplus Việt Nam
8.5 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam
5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH VINKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VINKO VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH TM G Collcet
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm