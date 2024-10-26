Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHS
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Nhà để xe S1 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng. Xây dựng, đào tạo, quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh để đảm bảo hiệu quả công việc và phát triển nhóm. Kiểm soát các hợp đồng bán hàng.Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng. Xây dựng, phát triển và quản lý các đại lý, cộng tác viên. Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phẩm Bất động sản cao cấp của Công ty. Đào tạo nhân viên, đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho các kế hoạch bán hàng đã đăng ký. Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Phòng Kinh doanh Chịu trách nhiệm doanh số trước Ban Giám Đốc. Công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp tại vòng phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/Trình độ chuyên môn: Không yêu cầu Yêu cầu kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong ngành Bất động sản và tối thiểu 06 tháng ở vị trí tương đương Ưu tiên có đội nhóm đi cùng Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình. Kỹ năng xây dựng đội nhóm, có chiến lược về quản lý.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHS Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại VHS – Đại lý phân phối BDS cao cấp của các Chủ đầu tư uy tín nhất thị trường BĐS: Vinhomes, Masteri homes,... Hỗ trợ cơm trưa và chỗ ở miễn phí Hoa hồng quản lý 0.3%, sẽ thưởng thêm khi đạt target Teambuilding theo chế độ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

