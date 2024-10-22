Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 09 Lê Qúy Đôn, TP Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Đảm bảo chỉ tiêu doanh số Kinh doanh của Chi nhánh theo quy định của Tổng công ty

- Xây dựng, triển khai các kế hoạch, chiến lược kinh doanh, hoạt động tư vấn đầu tư tại Chi nhánh, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số, chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về kết quả, chỉ tiêu được giao.

2. Phát triển thị trường và mở rộng quan hệ khách hàng

- Đại diện quản lý kinh doanh của Chi nhánh tham dự các sự kiện tại địa phương, duy trì và phát triển mạng lưới các mối quan hệ với doanh nghiệp, đối tác, tạo điều kiện khai thác thị trường hiệu quả và xây dựng thương hiệu cá nhân - Công ty chuyên nghiệp.

- Triển khai các kế hoạch kinh doanh, tri ân khách hàng để thực hiện các mục tiêu phát triển đơn vị, mở rộng quan hệ khách hàng.

3. Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh hiệu quả:

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện các kỹ năng/kiến thức liên quan đến lĩnh vực tư vấn đầu tư cho Khối Kinh doanh tại Chi nhánh.

- Giám sát, đôn đốc và hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời các đội nhóm, nhân viên bên dưới thực hiện mục tiêu doanh số.

- Duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp phù hợp với văn hóa chung của GFDI.

4. Phối hợp với Giám đốc Chi Nhánh xây dựng và phát triển chi nhánh

- Phối hợp chặt chẽ với GĐCN và Hội sở để xây dựng và phát triển chi nhánh.

- Chịu trách nhiệm về tất cả các công tác liên quan đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh, báo cáo và tham mưu cho GĐCN kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các khối ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

- Quản lý và lãnh đạo: Tối thiểu 04 năm giữ các vị trí quản lý và điều hành;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, BĐS, Ô tô hoặc các khối ngành liên quan: Tối thiểu 02 năm; đặc biệt ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm Quản lý Kinh doanh tại các Ngân hàng hoặc các Công ty Tài chính/Bảo hiểm/BĐS;

- Có chuyên môn về lĩnh vực tài chính, đầu tư.

- Có khả năng tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự, có đội ngũ sẵn là 1 lợi thế.

- Có khả năng hoạch định chiến lược, phát triển khách hàng và thị trường.

- Có uy tín và thương hiệu cá nhân tại địa phương.

- Khả năng lãnh đạo, quản trị sự thay đổi.

Tại CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận (gồm: Lương từ 30-35 triệu + Thưởng Kinh doanh)

- Thưởng thâm niên, thưởng kết quả kinh doanh tháng/quý/năm, thưởng quản lý/lãnh đạo xuất sắc.

- Thưởng hằng năm, thưởng lễ tết.

- Tăng lương định kỳ theo năng lực.

- Tham gia đầy đủ BHXH và các chế độ theo quy định của Bộ Luật lao động.

- Chế độ hiếu, hỉ, ốm đau, khám sức khoẻ định kỳ.

- Nghỉ lễ/phép năm đầy đủ theo quy định.

- Tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, nhân văn cùng Công ty.

- Tham gia Gala/Teambuilding/Du lịch nghỉ dưỡng do Công ty tổ chức.

- Được hưởng nhiều phúc lợi khác dành cho cấp quản lý/lãnh đạo theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin