Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 115 Tân Vĩnh, Phường Khánh Hội, Quận 4 - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu ...và 8 địa điểm khác, Quận 4

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ ban Kinh doanh cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng.

Tìm hiểu và thực hành giới thiệu sản phẩm bảo hiểm theo nhu cầu khách hàng.

Tham gia xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo thu hút khách hàng.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Độ tuổi từ 20 – 26.

Đang học hoặc mới tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Marketing, Kinh tế,... và các ngành có nhu cầu cần thực tập.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có thể biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế cơ bản như: Photoshop, Canva,...

Tinh thần chủ động, cầu tiến, ham học hỏi và trách nhiệm công việc cao.

Tại Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học của sinh viên.

Được đào tạo miễn phí kiến thức chuyên môn về Bảo hiểm Nhân thọ.

Phát triển kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, xử lý tình huống...

Nâng cao năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tế để tự tin hơn sau khi ra trường.

Nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình từ các cấp quản lý giàu kinh nghiệm.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

