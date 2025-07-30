Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16 - VP2, Tòa nhà Sun Square, số 21 lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

Tìm kiếm, phát triển và quản lý khách hàng, đối tác ở thị trường quốc tế.

Giới thiệu, tư vấn, chào bán các sản phẩm, thiết bị kỹ thuật (an ninh, giám sát, giải pháp chuyển đổi số…).

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác, đại lý, nhà phân phối nước ngoài.

Tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm, giải pháp.

Đàm phán hợp đồng, điều khoản thương mại, giá cả với khách hàng quốc tế.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật trong việc tư vấn sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Các công việc khác theo hướng dẫn của Ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Ngoại thương, Kỹ thuật hoặc liên quan.

Tiếng Anh: Thành thạo 4 kỹ năng (giao tiếp tiếng anh tốt).

Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 2 năm trở lên.

Hiểu biết về thiết bị kỹ thuật là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt.

Sẵn sàng đi công tác nước ngoài khi cần thiết.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh (có thể thỏa thuận theo năng lực)

Tổng thu nhập: Từ 15 – 18 tháng lương/ năm.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên;

Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống;

Thưởng 2 lần, năm + các chế độ phúc lợi khác;

Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động;

Đóng BHXH ngay sau khi ký HĐLĐ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company

