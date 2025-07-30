Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 Đào Duy Anh, P.9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lí đơn hàng của khách khi có phát sinh vấn đề.

Nhận đơn/Lên đơn/Xuất hoá đơn Theo quy trình của công ty đưa ra.

Lên Hợp Đồng cho khách hàng/Đối Tác.

Làm báo cáo doanh thu, công nợ theo tuần/tháng .

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo sử dụng Excel,Word, Tin học văn phòng…

Độ tuổi từ 22-30.

Đã tốt nghiệp đại học/trung cấp/cao đẳng nghề.

Có tiếng anh là một lợi thế.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH theo quy định công ty.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, không áp lực, thân thiện cởi mở.

Thời gian làm việc: 8h-17h từ T2-T7 (T7: 8h-15h).

Được đào tạo hỗ trợ chuyên sâu nghiệp vụ kế toán khi nhận việc.

Lương: Thoả thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG

