Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG
Ngày đăng tuyển: 30/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 63 Đào Duy Anh, P.9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lí đơn hàng của khách khi có phát sinh vấn đề.
Nhận đơn/Lên đơn/Xuất hoá đơn Theo quy trình của công ty đưa ra.
Lên Hợp Đồng cho khách hàng/Đối Tác.
Làm báo cáo doanh thu, công nợ theo tuần/tháng .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo sử dụng Excel,Word, Tin học văn phòng…
Độ tuổi từ 22-30.
Đã tốt nghiệp đại học/trung cấp/cao đẳng nghề.
Có tiếng anh là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH theo quy định công ty.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, không áp lực, thân thiện cởi mở.
Thời gian làm việc: 8h-17h từ T2-T7 (T7: 8h-15h).
Được đào tạo hỗ trợ chuyên sâu nghiệp vụ kế toán khi nhận việc.
Lương: Thoả thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN CÔNG QUANG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 05/210 tổ 7, khu phố Hoà Lân 1, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

