Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CP GIÁO DỤC SLINGO làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 56 Phạm Đình Toái - Hà Huy Tập - Tp Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh, mục tiêu doanh số bán hàng cho các sản phẩm/dịch vụ giáo dục.

Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, đào tạo và hướng dẫn đội ngũ đạt hiệu quả công việc.

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Thực hiện các báo cáo doanh số, phân tích kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Quản lý ngân sách và chi phí marketing, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm để quảng bá sản phẩm/dịch vụ và tìm kiếm khách hàng.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng, đảm bảo lợi ích của công ty.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ kinh doanh, đưa ra các biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh, khả năng đào tạo và huấn luyện.

Hiểu biết sâu rộng về thị trường giáo dục, xu hướng phát triển và nhu cầu của khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trình bày thông tin rõ ràng, mạch lạc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng chịu áp lực công việc cao và làm việc trong môi trường năng động.

Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC SLINGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 50 triệu VND

Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC SLINGO

