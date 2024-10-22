Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công Ty Tài Chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

1, Xây dựng và bảo vệ kế hoạch kinh doanh hàng năm, tổ chức triển khai tới từng RM thực hiện công tác giới thiệu các sản phẩm, tư vấn các thủ tục vay/mua sản phẩm của TNEX Finance. Tổ chức đánh giá thông tin về khách hàng và thị trường đề xuất với HO phê duyệt vay nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao

2, Nắm vững và truyền thông tới từng RM các văn bản của TNEX Finance liên quan tới hoạt động kinh doanh của POS; tổ chức việc triển khai các quy định, quy trình và kiểm tra việc thực hiện đảm bảo các RM thực hiện đúng quy định của TNEX Finance

3, Tổ chức các chương trình tiếp các khách hàng để kết nối với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, phát triển mối quan hệ với cán bộ quản lý, am hiểu địa bàn để phát triển khách hàng đúng phân khúc, và chất lượng đảm bảo tăng trưởng Khách hàng đúng kế hoạch

4, Đại diện TNEX Finance chịu trách nhiệm và làm việc với các cơ quan ban ngành địa phương đảm bảo điểm giới thiệu dịch vụ ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật

5, Tham gia đào tạo đầy đủ theo yêu cầu của HO, Tổ chức đào tạo các kỹ năng các kỹ năng bán hàng, đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên, quản lý tốt hiệu suất bán hàng

6, Quản lý nhân sự:

Thu hút, tham gia tuyển dụng và quản lý cán bộ nhân viên của POS đảm bảo đội ngũ hoạt động ổn định, hiệu quả

1, Trình độ

- Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh và các ngành liên quan khác

- Trình độ tiếng Anh giao tiếp cơ bản, TOEIC 450 hoặc tương đương

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

2, Kinh nghiệm

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh; trong đó có 3 năm kinh nghiệm tại lĩnh vực tài chính ngân hàng và các ngành liên quan

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý

3, Kiến thức

- Kiến thức chung

+ Am hiểu về tổ chức TNEX Finance, MSB. Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động công ty tài chính

+ Am hiểu lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng. Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng

+ Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu lĩnh vực tiếp thị, kinh doanh

- Kiến thức chuyên môn

+ Am hiểu chính sách quy trình, quy định trong Đơn vị: Am hiểu quy trình cấp tín dụng, thu hồi nợ, quy định chăm sóc khách hàng

+ Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu về sản phẩm cho vay ( hạn mức, lãi suất, điều kiện)

4, Kỹ năng/ Khả năng

- Năng lực hành vi/ Thái độ

+ Tinh thần trách nghiệm

+ Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung

+ Khả năng giao tiếp & truyền thông

+ Khả năng đàm phán

+ Khả năng chủ động trong công việc

- Năng lực chuyên môn

+ Khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường

+ Khả năng nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh

+ Khả năng lập, phân tich đánh giá báo cáo kết quả kinh doanh

Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh. Cơ chế thăng tiến rõ ràng. Chế độ đãi ngộ tốt, được hưởng phụ cấp, phúc lợi, liên hoan và du lịch. Được hưởng các phúc lợi theo quy định của Nhà Nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance)

