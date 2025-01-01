Công việc Quản lý vận hành bất động sản

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 45 kết quả / Từ khoá "Quản lý vận hành bất động sản"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Quản lý vận hành bất động sản

-

Có 45 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 05/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Quản lý tòa nhà Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Quản lý tòa nhà Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hải Dương thu nhập 1 - 15 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 16/04/2025
Hải Dương Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Tuyển Quản lý tòa nhà Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 650 - 900 USD
Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Hạn nộp: 01/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 01/05/2025
Hải Phòng Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/03/2025
Hải Phòng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 29/03/2025
Hải Phòng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Nam Sài Gòn
Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Nam Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Nam Sài Gòn
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Circo Co-Working Space
Tuyển Quản lý tòa nhà Circo Co-Working Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD
Circo Co-Working Space
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Transimex
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Transimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,300 USD
Công ty Cổ phần Transimex
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,200 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Quản lý tòa nhà Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 14/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà
Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà
Hạn nộp: 11/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADEN Services
Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà Công ty TNHH ADEN Services làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty TNHH ADEN Services
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm An Nam Design And Build
Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà An Nam Design And Build làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
An Nam Design And Build
Hạn nộp: 10/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAPULICO
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAPULICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAPULICO
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Visaho
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Visaho
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN
Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC EBC
Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC EBC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC EBC
Hạn nộp: 26/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà KinderWorld Education Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE
Tuyển Bất Động Sản thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Visaho
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Visaho
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 85 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Visaho
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Visaho
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Visaho
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý tòa nhà Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Alpha Plus
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Transimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,300 USD Công ty Cổ phần Transimex
1,200 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý tòa nhà Circo Co-Working Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD Circo Co-Working Space
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 USD CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
20 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý tòa nhà Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 650 - 900 USD Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý tòa nhà Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hải Dương thu nhập 1 - 15 USD Tập Đoàn Apec (Apec Group)
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý tòa nhà Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Alpha Plus
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà I Can Read làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận I Can Read
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
85 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà KinderWorld Education Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận KinderWorld Education Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAPULICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAPULICO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản đang tăng cao tại TP. HCM, Biên Hòa Hà NộiĐà Nẵng,... với mức lương dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, công việc này yêu cầu ứng viên có sự tỉ mỉ, cẩn trọng và khả năng giải quyết vấn đề nhạy bén.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản

Quản lý vận hành bất động sản đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động ổn định và gia tăng giá trị cho các tòa nhà, khu chung cư, khách sạn hay trung tâm thương mại. Việc làm quản lý vận hành bất động sản thường bao gồm việc giám sát hệ thống kỹ thuật như điện, nước, thang máy, quản lý dịch vụ như bảo vệ, vệ sinh và chăm sóc cảnh quan.

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành bất động sản, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở và khu thương mại tăng cao, nhu cầu tuyển dụng nhân viên quản lý vận hành bất động sản trở nên vô cùng lớn. Theo dự báo, ngành bất động sản nhà ở sẽ phát triển mạnh mẽ vào năm 2025 nhờ vào những dự án lớn được mở bán và nguồn cung mới gia tăng.

Do đó, nhu cầu nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản sẽ có sự gia tăng để bảo đảm các tòa nhà, khu nghỉ dưỡng, bệnh viện hay trường học được vận hành suôn sẻ, tạo ra môi trường sống và làm việc tốt nhất cho cư dân, doanh nghiệp thuê và khách du lịch.

Hiện nay, hàng loạt công ty bất động sản, tập đoàn lớn như Vinhomes, Khang Điền hay Nam Long đang mở rộng quy mô, đồng nghĩa với việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm quản lý vận hành bất động sản. Triển vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực này rất rõ ràng, với nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao như Trưởng phòng quản lý tòa nhà hay Giám đốc vận hành.

Việc làm quản lý vận hành bất động sản góp phần tăng giá trị của bất động sản
Việc làm quản lý vận hành bất động sản góp phần tăng giá trị của bất động sản

2. Mức lương trung bình của việc làm quản lý vận hành bất động sản

Mức lương của các vị trí quản lý vận hành bất động sản tại Việt Nam hiện nay khá đa dạng và được phân chia theo số năm kinh nghiệm, vị trí công việc cũng như loại hình bất động sản mà ứng viên quản lý. Thu nhập của quản lý vận hành bất động sản trung bình dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng.

Trong đó, những vị trí quản lý cao cấp sẽ có mức đãi ngộ tốt hơn. Dưới đây là bảng mức lương tham khảo cho các vị trí quản lý vận hành bất động sản mà Job3s tổng hợp:

Mức lương theo kinh nghiệm

Việc làm quản lý vận hành bất động sản

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm quản lý vận hành bất động sản

(1-3 năm kinh nghiệm)

8.000.000 - 12.000.000

Việc làm quản lý vận hành bất động sản

(3-5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 20.000.000

Việc làm quản lý vận hành bất động sản

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

30.000.000 - 40.000.000

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm quản lý vận hành bất động sản

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Quản lý vận hành tòa nhà chung cư

8.000.000 - 20.000.000

Quản lý vận hành tòa nhà văn phòng

10.000.000 - 25.000.000

Quản lý vận hành trường học, bệnh viện

10.000.000 - 25.000.000

Quản lý vận hành resort, khách sạn

12.000.000 - 30.000.000

Từ bảng trên có thể thấy vị trí quản lý tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn thường có mức lương cao hơn do yêu cầu khắt khe và tính chất công việc đặc thù. Nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao những ứng viên có khả năng quản lý tài chính, kỹ thuật và chăm sóc khách hàng, vì vậy mức lương thường được điều chỉnh phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của mỗi cá nhân.

Mức lương quản lý vận hành bất động sản sẽ tăng dần theo số năm kinh nghiệm và mức độ phức tạp của công việc
Mức lương quản lý vận hành bất động sản sẽ tăng dần theo số năm kinh nghiệm và mức độ phức tạp của công việc

3. Tuyển dụng quản lý vận hành bất động sản theo lĩnh vực

Quản lý vận hành bất động sản là một lĩnh vực đa dạng, bao gồm nhiều phân khúc khác nhau, từ tòa nhà văn phòng, chung cư, resort đến cơ sở giáo dục và y tế. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản cũng thay đổi tùy vào từng loại hình bất động sản. Cụ thể:

3.1. Quản lý vận hành tòa nhà chung cư

Việc làm quản lý vận hành bất động sản trong tòa nhà chung cư tập trung vào đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng như thang máy, điện nước và hệ thống an ninh luôn hoạt động ổn định. Công việc này còn bao gồm giải quyết yêu cầu của cư dân, đảm bảo môi trường sống an toàn, sạch sẽ và tiện nghi.

Do nhu cầu ngày càng cao về chất lượng cuộc sống, nhiều tòa nhà chung cư đang tìm kiếm những ứng viên có khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề hiệu quả.

3.2. Quản lý vận hành tòa nhà văn phòng

Với mục tiêu đảm bảo không gian làm việc an toàn và hiệu quả, việc làm quản lý vận hành bất động sản văn phòng đòi hỏi sự kết hợp giữa quản lý cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuê mặt bằng. Bên cạnh đó, công việc này cũng yêu cầu cao kỹ năng về giám sát hệ thống kỹ thuật, bảo trì thiết bị và phục vụ nhu cầu của khách thuê.

Tòa nhà văn phòng còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị bất động sản cho chủ đầu tư, kéo theo nhu cầu tuyển dụng tăng cao.

3.3. Quản lý vận hành resort, khách sạn

Đối với khu nghỉ dưỡng hoặc khách sạn, việc làm quản lý vận hành bất động sản không chỉ liên quan đến hệ thống kỹ thuật mà còn phải đảm bảo chất lượng ngành dịch vụ khách hàng.

Nhà tuyển dụng thường tìm kiếm nhân sự có khả năng duy trì hình ảnh sang trọng, chuyên nghiệp của cơ sở, từ dịch vụ chăm sóc khách hàng đến việc bảo dưỡng trang thiết bị. Yêu cầu công việc đòi hỏi nhân viên có sự linh hoạt và sáng tạo trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tùy thuộc vào từng loại hình bất động sản mà yêu cầu công việc sẽ khác nhau
Tùy thuộc vào từng loại hình bất động sản mà yêu cầu công việc sẽ khác nhau

3.4. Quản lý vận hành trường học, bệnh viện

Quản lý vận hành trường học và bệnh viện yêu cầu sự chú trọng đặc biệt đến những yếu tố về an toàn, vệ sinh, cũng như chăm sóc thiết bị y tế và học tập. Đặc biệt trong bệnh viện, việc duy trì môi trường sạch sẽ và hiệu quả trong công tác điều trị là yếu tố quan trọng nhất.

Việc làm quản lý vận hành bất động sản trong lĩnh vực này cần có kỹ năng đặc thù để đảm bảo môi trường an toàn, đáp ứng yêu cầu vận hành đặc biệt của từng loại hình cơ sở.

4. Mô tả công việc của việc làm quản lý vận hành bất động sản

Việc làm quản lý vận hành bất động sản không chỉ đơn giản là giám sát các hoạt động hàng ngày mà còn bao gồm việc điều phối nhiều yếu tố để đảm bảo sự vận hành hiệu quả và bền vững của tòa nhà. Những công việc chính bao gồm quản lý tài chính, chăm sóc khách hàng, giám sát nhân sự và bảo trì hệ thống kỹ thuật. Dưới đây là một số nhiệm vụ cụ thể của một người quản lý vận hành bất động sản:

4.1. Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng là một phần quan trọng trong việc làm quản lý vận hành bất động sản. Ban quản lý phải luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu từ khách hàng, đảm bảo các dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của họ.

Cùng với đó, việc duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhất là trong những tình huống khẩn cấp hay tranh chấp, là một phần quan trọng trong công việc để giữ vững sự hài lòng và uy tín của tòa nhà.

4.2. Quản lý tài chính

Một trong những nhiệm vụ cốt lõi của quản lý vận hành bất động sản là kiểm soát tài chính tòa nhà. Công việc này bao gồm việc lập và kiểm tra ngân sách, giám sát các khoản chi phí và thu nhập từ dịch vụ tòa nhà, đảm bảo tính minh bạch và tiết kiệm chi phí.

Việc quản lý tài chính hiệu quả cũng góp phần tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu chi phí phát sinh không cần thiết.

4.3. Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự trong công tác vận hành bất động sản là một công việc không thể thiếu, bao gồm giám sát và kiểm tra công việc của nhân viên trong tòa nhà. Cùng với đó, việc thực hiện chế độ khen thưởng và kỷ luật sẽ giúp duy trì động lực làm việc của nhân viên, đảm bảo công việc được hoàn thành đúng hạn và đạt chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh của tòa nhà.

4.4. Vận hành bảo trì hệ thống kỹ thuật

Hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà cần được bảo trì định kỳ để đảm bảo hoạt động ổn định. Công tác bảo trì bao gồm việc kiểm tra, sửa chữa thiết bị như thang máy, hệ thống điện, nước và những cơ sở vật chất khác.

Quản lý vận hành bất động sản sẽ phối hợp với kỹ thuật viên để đảm bảo những thiết bị này luôn trong tình trạng tốt, giúp tránh sự cố không mong muốn và bảo vệ lợi ích của cư dân cũng như chủ đầu tư.

Việc làm quản lý vận hành bất động sản đảm bảo rằng mọi hoạt động vận hành diễn ra suôn sẻ
Việc làm quản lý vận hành bất động sản đảm bảo rằng mọi hoạt động vận hành diễn ra suôn sẻ

5. Yêu cầu đối với việc làm quản lý vận hành bất động sản

Khi tìm việc làm quản lý vận hành bất động sản, ứng viên cần có sự kết hợp giữa kỹ năng chuyên môn, khả năng quản lý và sự nhạy bén trong việc xử lý tình huống phát sinh. Những yêu cầu dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những phẩm chất cần có để thành công trong lĩnh vực này.

  • Kỹ năng quản lý và tổ chức: Để vận hành một bất động sản hiệu quả, người quản lý cần có khả năng tổ chức công việc tốt, từ việc lên kế hoạch bảo trì cho đến giám sát các hoạt động hàng ngày của tòa nhà.

  • Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng: Quản lý vận hành bất động sản phải giao tiếp hiệu quả với khách hàng, cư dân và những bên có bên liên quan. Khả năng giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp là rất quan trọng.

  • Kiến thức về tài chính: Quản lý tài chính đóng một vai trò then chốt trong công việc. Việc hiểu biết về ngân sách, chi phí bảo trì và tối ưu hóa tài chính giúp giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

  • Khả năng quản lý nhân sự: Đảm bảo đội ngũ nhân viên vận hành được giám sát và điều phối hợp lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì chất lượng dịch vụ và môi trường làm việc tốt.

  • Kiến thức về kỹ thuật và bảo trì: Người quản lý bất động sản cần có hiểu biết cơ bản về hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà như điện, nước, thiết bị cơ sở hạ tầng để kiểm soát và xử lý sự cố kịp thời.

  • Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng: Những tình huống khẩn cấp hoặc bất ngờ luôn có thể xảy ra, vì vậy người quản lý cần có khả năng đánh giá tình hình và đưa ra quyết định đúng đắn, nhanh chóng và chính xác.

  • Kỹ năng tổ chức và lên kế hoạch: Việc lập kế hoạch, tổ chức công việc bảo trì, sửa chữa và các hoạt động khác đảm bảo tính liên tục trong việc vận hành bất động sản.

Lưu ý: Đây chỉ là những yêu cầu chung của việc làm quản lý vận hành bất động sản và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng loại hình bất động sản và đặc thù công việc cụ thể.

Việc làm quản lý vận hành bất động sản cần ứng viên có khả năng tổ chức, giải quyết vấn đề nhanh chóng
Việc làm quản lý vận hành bất động sản cần ứng viên có khả năng tổ chức, giải quyết vấn đề nhanh chóng

6. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành bất động sản tại Việt Nam, việc làm quản lý vận hành bất động sản đang ngày càng trở nên hấp dẫn. Không chỉ sôi động ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng còn gia tăng mạnh mẽ ở Biên Hòa và một số khu vực tỉnh thành khác.

Việc làm quản lý vận hành bất động sản tại TP. HCM

TP. HCM vẫn luôn dẫn đầu trong thị trường bất động sản và là điểm nóng về tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản. Tại đây, với tốc độ phát triển đô thị hóa mạnh mẽ, rất nhiều tòa nhà cao tầng, chung cư, văn phòng và khu phức hợp liên tục được xây dựng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự quản lý vận hành rất lớn.

Theo khảo sát trên các trang tuyển dụng trực tuyến, số lượng tin tuyển dụng trong lĩnh vực này lên tới hàng nghìn tin, sôi động nhất ở những dự án bất động sản cao cấp và khu vực trung tâm. Cơ hội việc làm tại TP. HCM cũng thường đi kèm mức lương hấp dẫn và chế độ đãi ngộ tương xứng với yêu cầu công việc.

Việc làm quản lý vận hành bất động sản tại Hà Nội

Với sự phát triển mạnh mẽ về những dự án bất động sản cao tầng, khu đô thị mới và khu công nghiệp, Hà Nội cũng là nơi có nhu cầu lớn về việc làm quản lý vận hành bất động sản. Hàng trăm công ty quản lý bất động sản tại đây đang tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng trong việc vận hành, bảo trì tòa nhà, khu chung cư, văn phòng cho thuê.

Bên cạnh đó, vị trí quản lý vận hành ở Hà Nội yêu cầu sự am hiểu về văn hóa làm việc, khả năng giao tiếp tốt với cư dân, khách thuê và chủ đầu tư. Trong bối cảnh thị trường phát triển nhanh chóng, cơ hội việc làm trong ngành này tại Hà Nội không ngừng gia tăng.

Việc làm quản lý vận hành bất động sản tại Đà Nẵng

Đà Nẵng cũng đang trở thành một điểm đến tiềm năng cho ứng viên tìm việc làm quản lý vận hành bất động sản. Số lượng dự án bất động sản cao cấp tại đây ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng chuyên gia quản lý lớn.

Doanh nghiệp bất động sản ở Đà Nẵng thường xuyên tuyển dụng việc làm Đà Nẵng với những vị trí như quản lý tòa nhà, quản lý khách hàng và giám sát kỹ thuật. Mặc dù mức lương tại Đà Nẵng không cạnh tranh bằng những thành phố lớn như TP. HCM và Hà Nội, nhưng chi phí sinh hoạt thấp và cơ hội nghề nghiệp ổn định vẫn là lý do khiến nhiều ứng viên lựa chọn khu vực này.

Bên cạnh đó, những khu vực ven biển và khu công nghiệp ở Đà Nẵng cũng đang mở rộng, tạo cơ hội việc làm ổn định và có mức thu nhập khá cho nhân sự trong ngành.

Những thành phố lớn đang trở thành tâm điểm thu hút ứng viên tài năng
Những thành phố lớn đang trở thành tâm điểm thu hút ứng viên tài năng

Việc làm quản lý vận hành bất động sản Biên Hòa, Đồng Nai

Biên Hòa là một thành phố công nghiệp phát triển nhanh chóng, nằm gần TP. HCM. Khu vực này cũng ghi nhận sự gia tăng nhu cầu về quản lý vận hành bất động sản trong những năm gần đây. Với việc xuất hiện nhiều khu công nghiệp và dự án khu dân cư, nhiều doanh nghiệp động sản tại Biên Hòa cần tuyển dụng đội ngũ quản lý vận hành có khả năng giám sát công trình lớn và đảm bảo dịch vụ cho cư dân.

Những nhà tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản tại Biên Hòa thường tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm trong việc quản lý tài chính và bảo trì kỹ thuật, với mức lương dao động tùy thuộc vào quy mô công ty và dự án.

Dù không sôi động như những thị trường lớn nhưng Biên Hòa, Đồng Nai lại là một thị trường với chi phí sống thấp, thu nhập ổn định, phù hợp với những ứng viên tìm kiếm cơ hội việc làm lâu dài và ổn định.

Với sự phát triển của thị trường bất động sản, nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản ngày càng tăng cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các ứng viên có kinh nghiệm và năng lực. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản, ứng viên có thể thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao hoặc chuyển sang làm việc tại các công ty bất động sản khác.