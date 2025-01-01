Công việc Quản lý vận hành bất động sản

Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản đang tăng cao tại TP. HCM, Biên Hòa Hà Nội và Đà Nẵng,... với mức lương dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, công việc này yêu cầu ứng viên có sự tỉ mỉ, cẩn trọng và khả năng giải quyết vấn đề nhạy bén.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản

Quản lý vận hành bất động sản đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động ổn định và gia tăng giá trị cho các tòa nhà, khu chung cư, khách sạn hay trung tâm thương mại. Việc làm quản lý vận hành bất động sản thường bao gồm việc giám sát hệ thống kỹ thuật như điện, nước, thang máy, quản lý dịch vụ như bảo vệ, vệ sinh và chăm sóc cảnh quan.

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành bất động sản, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở và khu thương mại tăng cao, nhu cầu tuyển dụng nhân viên quản lý vận hành bất động sản trở nên vô cùng lớn. Theo dự báo, ngành bất động sản nhà ở sẽ phát triển mạnh mẽ vào năm 2025 nhờ vào những dự án lớn được mở bán và nguồn cung mới gia tăng.

Do đó, nhu cầu nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản sẽ có sự gia tăng để bảo đảm các tòa nhà, khu nghỉ dưỡng, bệnh viện hay trường học được vận hành suôn sẻ, tạo ra môi trường sống và làm việc tốt nhất cho cư dân, doanh nghiệp thuê và khách du lịch.

Hiện nay, hàng loạt công ty bất động sản, tập đoàn lớn như Vinhomes, Khang Điền hay Nam Long đang mở rộng quy mô, đồng nghĩa với việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm quản lý vận hành bất động sản. Triển vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực này rất rõ ràng, với nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao như Trưởng phòng quản lý tòa nhà hay Giám đốc vận hành.

Việc làm quản lý vận hành bất động sản góp phần tăng giá trị của bất động sản

2. Mức lương trung bình của việc làm quản lý vận hành bất động sản

Mức lương của các vị trí quản lý vận hành bất động sản tại Việt Nam hiện nay khá đa dạng và được phân chia theo số năm kinh nghiệm, vị trí công việc cũng như loại hình bất động sản mà ứng viên quản lý. Thu nhập của quản lý vận hành bất động sản trung bình dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng.

Trong đó, những vị trí quản lý cao cấp sẽ có mức đãi ngộ tốt hơn. Dưới đây là bảng mức lương tham khảo cho các vị trí quản lý vận hành bất động sản mà Job3s tổng hợp:

Mức lương theo kinh nghiệm

Việc làm quản lý vận hành bất động sản Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm quản lý vận hành bất động sản (1-3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 - 12.000.000 Việc làm quản lý vận hành bất động sản (3-5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 20.000.000 Việc làm quản lý vận hành bất động sản (Trên 5 năm kinh nghiệm) 30.000.000 - 40.000.000

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm quản lý vận hành bất động sản Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Quản lý vận hành tòa nhà chung cư 8.000.000 - 20.000.000 Quản lý vận hành tòa nhà văn phòng 10.000.000 - 25.000.000 Quản lý vận hành trường học, bệnh viện 10.000.000 - 25.000.000 Quản lý vận hành resort, khách sạn 12.000.000 - 30.000.000

Từ bảng trên có thể thấy vị trí quản lý tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn thường có mức lương cao hơn do yêu cầu khắt khe và tính chất công việc đặc thù. Nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao những ứng viên có khả năng quản lý tài chính, kỹ thuật và chăm sóc khách hàng, vì vậy mức lương thường được điều chỉnh phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của mỗi cá nhân.

Mức lương quản lý vận hành bất động sản sẽ tăng dần theo số năm kinh nghiệm và mức độ phức tạp của công việc

3. Tuyển dụng quản lý vận hành bất động sản theo lĩnh vực

Quản lý vận hành bất động sản là một lĩnh vực đa dạng, bao gồm nhiều phân khúc khác nhau, từ tòa nhà văn phòng, chung cư, resort đến cơ sở giáo dục và y tế. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản cũng thay đổi tùy vào từng loại hình bất động sản. Cụ thể:

3.1. Quản lý vận hành tòa nhà chung cư

Việc làm quản lý vận hành bất động sản trong tòa nhà chung cư tập trung vào đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng như thang máy, điện nước và hệ thống an ninh luôn hoạt động ổn định. Công việc này còn bao gồm giải quyết yêu cầu của cư dân, đảm bảo môi trường sống an toàn, sạch sẽ và tiện nghi.

Do nhu cầu ngày càng cao về chất lượng cuộc sống, nhiều tòa nhà chung cư đang tìm kiếm những ứng viên có khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề hiệu quả.

3.2. Quản lý vận hành tòa nhà văn phòng

Với mục tiêu đảm bảo không gian làm việc an toàn và hiệu quả, việc làm quản lý vận hành bất động sản văn phòng đòi hỏi sự kết hợp giữa quản lý cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuê mặt bằng. Bên cạnh đó, công việc này cũng yêu cầu cao kỹ năng về giám sát hệ thống kỹ thuật, bảo trì thiết bị và phục vụ nhu cầu của khách thuê.

Tòa nhà văn phòng còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị bất động sản cho chủ đầu tư, kéo theo nhu cầu tuyển dụng tăng cao.

3.3. Quản lý vận hành resort, khách sạn

Đối với khu nghỉ dưỡng hoặc khách sạn, việc làm quản lý vận hành bất động sản không chỉ liên quan đến hệ thống kỹ thuật mà còn phải đảm bảo chất lượng ngành dịch vụ khách hàng.

Nhà tuyển dụng thường tìm kiếm nhân sự có khả năng duy trì hình ảnh sang trọng, chuyên nghiệp của cơ sở, từ dịch vụ chăm sóc khách hàng đến việc bảo dưỡng trang thiết bị. Yêu cầu công việc đòi hỏi nhân viên có sự linh hoạt và sáng tạo trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tùy thuộc vào từng loại hình bất động sản mà yêu cầu công việc sẽ khác nhau

3.4. Quản lý vận hành trường học, bệnh viện

Quản lý vận hành trường học và bệnh viện yêu cầu sự chú trọng đặc biệt đến những yếu tố về an toàn, vệ sinh, cũng như chăm sóc thiết bị y tế và học tập. Đặc biệt trong bệnh viện, việc duy trì môi trường sạch sẽ và hiệu quả trong công tác điều trị là yếu tố quan trọng nhất.

Việc làm quản lý vận hành bất động sản trong lĩnh vực này cần có kỹ năng đặc thù để đảm bảo môi trường an toàn, đáp ứng yêu cầu vận hành đặc biệt của từng loại hình cơ sở.

4. Mô tả công việc của việc làm quản lý vận hành bất động sản

Việc làm quản lý vận hành bất động sản không chỉ đơn giản là giám sát các hoạt động hàng ngày mà còn bao gồm việc điều phối nhiều yếu tố để đảm bảo sự vận hành hiệu quả và bền vững của tòa nhà. Những công việc chính bao gồm quản lý tài chính, chăm sóc khách hàng, giám sát nhân sự và bảo trì hệ thống kỹ thuật. Dưới đây là một số nhiệm vụ cụ thể của một người quản lý vận hành bất động sản:

4.1. Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng là một phần quan trọng trong việc làm quản lý vận hành bất động sản. Ban quản lý phải luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu từ khách hàng, đảm bảo các dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của họ.

Cùng với đó, việc duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhất là trong những tình huống khẩn cấp hay tranh chấp, là một phần quan trọng trong công việc để giữ vững sự hài lòng và uy tín của tòa nhà.

4.2. Quản lý tài chính

Một trong những nhiệm vụ cốt lõi của quản lý vận hành bất động sản là kiểm soát tài chính tòa nhà. Công việc này bao gồm việc lập và kiểm tra ngân sách, giám sát các khoản chi phí và thu nhập từ dịch vụ tòa nhà, đảm bảo tính minh bạch và tiết kiệm chi phí.

Việc quản lý tài chính hiệu quả cũng góp phần tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu chi phí phát sinh không cần thiết.

4.3. Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự trong công tác vận hành bất động sản là một công việc không thể thiếu, bao gồm giám sát và kiểm tra công việc của nhân viên trong tòa nhà. Cùng với đó, việc thực hiện chế độ khen thưởng và kỷ luật sẽ giúp duy trì động lực làm việc của nhân viên, đảm bảo công việc được hoàn thành đúng hạn và đạt chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh của tòa nhà.

4.4. Vận hành bảo trì hệ thống kỹ thuật

Hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà cần được bảo trì định kỳ để đảm bảo hoạt động ổn định. Công tác bảo trì bao gồm việc kiểm tra, sửa chữa thiết bị như thang máy, hệ thống điện, nước và những cơ sở vật chất khác.

Quản lý vận hành bất động sản sẽ phối hợp với kỹ thuật viên để đảm bảo những thiết bị này luôn trong tình trạng tốt, giúp tránh sự cố không mong muốn và bảo vệ lợi ích của cư dân cũng như chủ đầu tư.

Việc làm quản lý vận hành bất động sản đảm bảo rằng mọi hoạt động vận hành diễn ra suôn sẻ

5. Yêu cầu đối với việc làm quản lý vận hành bất động sản

Khi tìm việc làm quản lý vận hành bất động sản, ứng viên cần có sự kết hợp giữa kỹ năng chuyên môn, khả năng quản lý và sự nhạy bén trong việc xử lý tình huống phát sinh. Những yêu cầu dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những phẩm chất cần có để thành công trong lĩnh vực này.

Kỹ năng quản lý và tổ chức: Để vận hành một bất động sản hiệu quả, người quản lý cần có khả năng tổ chức công việc tốt, từ việc lên kế hoạch bảo trì cho đến giám sát các hoạt động hàng ngày của tòa nhà.

Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng: Quản lý vận hành bất động sản phải giao tiếp hiệu quả với khách hàng, cư dân và những bên có bên liên quan. Khả năng giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp là rất quan trọng.

Kiến thức về tài chính: Quản lý tài chính đóng một vai trò then chốt trong công việc. Việc hiểu biết về ngân sách, chi phí bảo trì và tối ưu hóa tài chính giúp giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Khả năng quản lý nhân sự: Đảm bảo đội ngũ nhân viên vận hành được giám sát và điều phối hợp lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì chất lượng dịch vụ và môi trường làm việc tốt.

Kiến thức về kỹ thuật và bảo trì: Người quản lý bất động sản cần có hiểu biết cơ bản về hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà như điện, nước, thiết bị cơ sở hạ tầng để kiểm soát và xử lý sự cố kịp thời.

Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng: Những tình huống khẩn cấp hoặc bất ngờ luôn có thể xảy ra, vì vậy người quản lý cần có khả năng đánh giá tình hình và đưa ra quyết định đúng đắn, nhanh chóng và chính xác.

Kỹ năng tổ chức và lên kế hoạch: Việc lập kế hoạch, tổ chức công việc bảo trì, sửa chữa và các hoạt động khác đảm bảo tính liên tục trong việc vận hành bất động sản.

Lưu ý: Đây chỉ là những yêu cầu chung của việc làm quản lý vận hành bất động sản và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng loại hình bất động sản và đặc thù công việc cụ thể.

Việc làm quản lý vận hành bất động sản cần ứng viên có khả năng tổ chức, giải quyết vấn đề nhanh chóng

6. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành bất động sản tại Việt Nam, việc làm quản lý vận hành bất động sản đang ngày càng trở nên hấp dẫn. Không chỉ sôi động ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng còn gia tăng mạnh mẽ ở Biên Hòa và một số khu vực tỉnh thành khác.

Việc làm quản lý vận hành bất động sản tại TP. HCM

TP. HCM vẫn luôn dẫn đầu trong thị trường bất động sản và là điểm nóng về tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản. Tại đây, với tốc độ phát triển đô thị hóa mạnh mẽ, rất nhiều tòa nhà cao tầng, chung cư, văn phòng và khu phức hợp liên tục được xây dựng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự quản lý vận hành rất lớn.

Theo khảo sát trên các trang tuyển dụng trực tuyến, số lượng tin tuyển dụng trong lĩnh vực này lên tới hàng nghìn tin, sôi động nhất ở những dự án bất động sản cao cấp và khu vực trung tâm. Cơ hội việc làm tại TP. HCM cũng thường đi kèm mức lương hấp dẫn và chế độ đãi ngộ tương xứng với yêu cầu công việc.

Việc làm quản lý vận hành bất động sản tại Hà Nội

Với sự phát triển mạnh mẽ về những dự án bất động sản cao tầng, khu đô thị mới và khu công nghiệp, Hà Nội cũng là nơi có nhu cầu lớn về việc làm quản lý vận hành bất động sản. Hàng trăm công ty quản lý bất động sản tại đây đang tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng trong việc vận hành, bảo trì tòa nhà, khu chung cư, văn phòng cho thuê.

Bên cạnh đó, vị trí quản lý vận hành ở Hà Nội yêu cầu sự am hiểu về văn hóa làm việc, khả năng giao tiếp tốt với cư dân, khách thuê và chủ đầu tư. Trong bối cảnh thị trường phát triển nhanh chóng, cơ hội việc làm trong ngành này tại Hà Nội không ngừng gia tăng.

Việc làm quản lý vận hành bất động sản tại Đà Nẵng

Đà Nẵng cũng đang trở thành một điểm đến tiềm năng cho ứng viên tìm việc làm quản lý vận hành bất động sản. Số lượng dự án bất động sản cao cấp tại đây ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng chuyên gia quản lý lớn.

Doanh nghiệp bất động sản ở Đà Nẵng thường xuyên tuyển dụng việc làm Đà Nẵng với những vị trí như quản lý tòa nhà, quản lý khách hàng và giám sát kỹ thuật. Mặc dù mức lương tại Đà Nẵng không cạnh tranh bằng những thành phố lớn như TP. HCM và Hà Nội, nhưng chi phí sinh hoạt thấp và cơ hội nghề nghiệp ổn định vẫn là lý do khiến nhiều ứng viên lựa chọn khu vực này.

Bên cạnh đó, những khu vực ven biển và khu công nghiệp ở Đà Nẵng cũng đang mở rộng, tạo cơ hội việc làm ổn định và có mức thu nhập khá cho nhân sự trong ngành.

Những thành phố lớn đang trở thành tâm điểm thu hút ứng viên tài năng

Việc làm quản lý vận hành bất động sản Biên Hòa, Đồng Nai

Biên Hòa là một thành phố công nghiệp phát triển nhanh chóng, nằm gần TP. HCM. Khu vực này cũng ghi nhận sự gia tăng nhu cầu về quản lý vận hành bất động sản trong những năm gần đây. Với việc xuất hiện nhiều khu công nghiệp và dự án khu dân cư, nhiều doanh nghiệp động sản tại Biên Hòa cần tuyển dụng đội ngũ quản lý vận hành có khả năng giám sát công trình lớn và đảm bảo dịch vụ cho cư dân.

Những nhà tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản tại Biên Hòa thường tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm trong việc quản lý tài chính và bảo trì kỹ thuật, với mức lương dao động tùy thuộc vào quy mô công ty và dự án.

Dù không sôi động như những thị trường lớn nhưng Biên Hòa, Đồng Nai lại là một thị trường với chi phí sống thấp, thu nhập ổn định, phù hợp với những ứng viên tìm kiếm cơ hội việc làm lâu dài và ổn định.

Với sự phát triển của thị trường bất động sản, nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý vận hành bất động sản ngày càng tăng cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các ứng viên có kinh nghiệm và năng lực. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản, ứng viên có thể thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao hoặc chuyển sang làm việc tại các công ty bất động sản khác.