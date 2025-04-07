Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 6, tòa CTY Bạch Đằng, 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Xây dựng, quản lý các chiến dịch quảng cáo Google, Tiktok, Facebook.
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.
Rà soát đánh giá và thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của Google Search, nắm bắt các xu hướng mới nổi thị trường.
Làm Ladipage dự án dựa trên tư liệu sẵn có
Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Liên tục cập nhật, nắm bắt thông tin về dự án và thị trường ngành hàng
Tham gia đề xuất các kế hoạch, ý tưởng marketing sản phẩm của công ty với cấp quản lý

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên năm 4 hoặc mới ra trường, làm fulltime.
Nắm cơ bản kiến thức cũng như kỹ năng Digital Marketing, SEO, SEM.
Có kỹ năng giao tiếp, phối hợp làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Có mục tiêu phát triển lâu dài ở vị trí cao hơn trong môi trường Agency.
Thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, chủ động trong mọi vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ theo năng lực từ: 1.0000.000 - 3.000.000 VNĐ.
Thưởng theo dự án: Chính sách công ty thưởng cho các cá nhân thực hiện tốt và vượt mức chỉ tiêu KPI cũng như có tinh thần tự giác, chủ động mang lại hiệu quả cho dự án.
Nghỉ các ngày lễ tết trong năm theo quy định của nhà nước.
Tổ chức sinh nhật và các hoạt động thường niên.
Được đào tạo phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội được làm việc với các KOL/KOC nổi tiếng, các đối tác của Google Partner, Tiktok Shop Partner, Meta Partner,...
Cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Go Media, Khu đô thị FPT, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

