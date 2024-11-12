Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô CN4.4E Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam, Hải An

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai công việc theo sự phân công của trưởng phòng sản xuất và ban lãnh đạo công ty.

Tiếp nhận kế hoạch sản xuất từ phòng sản xuất.

Chuẩn bị các nguồn lực (mặt bằng, nhân lực, máy móc thiết bị, dụng cụ phục vụ triển khai sản xuất).

Tổ chức sản xuất thông qua việc phân công, giao trách nhiệm cho tổ trưởng, nhà thầu thực hiện đảm bảo kế hoạch sản xuất, ổn định chất lượng.

Kiểm soát việc sản xuất đúng sản phẩm, đúng vật tư, bản vẽ, các yêu cầu tiêu chuẩn của dự án đã ban hành.

Kiểm tra, giám sát tiến độ sản xuất theo đúng kế hoạch, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp trên để xử lý khi có sự cố ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất.

Đánh giá tay nghề của công nhân khi tuyển dụng, đào tạo và truyền thông công nhân do mình phụ trách.

Kiếm soát việc thực hiện và tuân thủ các quy trình về ATLĐ, PCCC; nội quy công ty, giờ làm việc; BHLĐ; an toàn máy móc thiết bị; 5S tại vị trí sản xuất được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm giám sát sản xuất tại các công ty sản xuất cơ khí tương đương.

Trình độ tốt nghiệp cao đẳng trở lên từ các trường cơ khí hoặc liên quan.

Có hiểu biết các kiến thức về vật liệu, quy trình chế tạo các sản phẩm cơ khí.

Có kiến thức về các tiêu chuẩn: ANSI, AWS, ASTM,JIS, DIN, EN...

Khai thác, sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ đo chất lượng.

Thành thạo các kỹ năng về tin học văn phòng, phần mềm kỹ thuật Auto CAD.

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập.

Tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh.

Cẩn thận, tỉ mỉ, và nhiệt tình trong công việc.

Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (thoả thuận) + Phụ cấp (Thỏa thuận theo năng lực và trình độ ứng viên) + Thưởng theo dự án, thưởng định kỳ (Các ngày lễ, Tết), thưởng đặc biệt.

Trả lương đúng hạn, review lương hàng năm.

Xe đưa đón hàng ngày.

Hỗ trợ bữa trưa, bữa phụ, bữa tối.

Hỗ trợ nhà trọ cho người ở xa

Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức: gồm BHYT, BHXH, Bảo hiểm 24h.

Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch thường niên, Khám sức khỏe chuyên sâu, Sinh nhật, Vitamin Day,...

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ đặc biệt, thăm hỏi ốm đau.

Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp với 100% khách hàng quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn

