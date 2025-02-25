Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Earth Sustainable Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập 300 - 500 USD

- Theo luật pháp Nhật Bản thì tất cả công trình xây dựng bắt buộc phải đạt được tiêu chuẩn Tiết Kiệm Năng Lượng. Nếu công trình không đạt được tiêu chuẩn Tiết Kiệm Năng Lượng thì công trình này sẽ không được phép xây dựng.

- Mỗi công trình sẽ có một giá trị tiêu chuẩn về mức tiêu thụ năng lượng trong 1 năm. Công trình cần phải có mức tiêu thụ năng lượng nhỏ hơn hoặc bằng với mức tiêu thụ năng lượng tiêu chuẩn này sẽ được đánh giá là công trình đạt tiêu chuẩn Tiết Kiệm Năng Lượng.

- Để có thể xác định được giá trị tiêu thụ năng lượng trong 1 năm của công trình thì cần được tính toán bởi những kỹ sư chuyên về lĩnh vực Tiết Kiệm Năng Lượng.

- EARTH SUSTAINABLE là một công ty chuyên về tính toán Tiết Kiệm Năng Lượng. Công ty có nhu cầu tuyển thêm kỹ sư xây dựng để đào tạo thành những kỹ sư tính toán Tiết Kiệm Năng Lượng chuyên nghiệp.

- Các công việc cần thiết của một kỹ sư Tiết Kiệm Năng Lượng như sau:

• Tất cả công trình tính toán Tiết Kiệm Năng Lượng đều là các công trình sẽ được xây dựng ở Nhật Bản. Không có tính toán các công trình ở Việt Nam.

• Bản vẽ xây dựng toàn bộ được thể hiện bằng tiếng Nhật. Không có bản vẽ thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

• Tất cả bản vẽ thiết kế sẽ được nhận từ khách hàng (Khách hàng là những người thiết kế công trình). Các kỹ sư tính toán Tiết Kiệm Năng Lượng KHÔNG PHẢI là người thiết kế ra các bản vẽ xây dựng. Các BV nhận được từ khách hàng như sau: Bản vẽ kiến trúc, bản vẽ thiết bị điều hòa, bản vẽ thiết bị thông gió, bản vẽ thiết bị cấp nước nóng, bảng vẽ đèn chiếu sáng. bảng vẽ thông số của thang máy, bảng vẽ của hệ thống năng lượng mặt trời.

• Các kỹ sư tính toán Tiết Kiệm Năng Lượng sẽ xác định các thông tin cần thiết dựa trên bản vẽ thiết của khách hàng. Sau đó, nhập các thông tin cần thiết vào sheet nhập Excel. Khi nhập xong các thông tin cần thiết vào excel thì load dữ liệu excel vào chương trình Tiết Kiệm Năng Lượng. Khi đó, chương trình sẽ tự động tính toán và hiển thị kết quả tính toán là giá trị năng lượng tiêu thụ trong 1 năm của công trình. Trong kết quả tính toán sẽ được thị phần đánh giá công trình có đạt tiêu chuẩn Tiết Kiệm Năng Lượng hay không.

• Trường hợp công trình không đạt được tiêu chuẩn Tiết Kiệm Năng Lượng thì kỹ sư tính toán Tiết Kiệm Năng Lượng sẽ đề xuất các phương án giúp công trình đạt được tiêu chuẩn Tiết Kiệm Năng Lượng. Khách dựa vào các phương án này để thay đổi lại thiết kế.

• Trường hợp công trình đã đạt được tiêu chuẩn Tiết Kiệm Năng Lượng thì người kỹ sư tính toán Tiết Kiệm Năng Lượng sẽ gửi kết quả tính toán và các chứng cứ cần thiết phục vụ cho việc tính toán cho khách hàng. Khách hàng sẽ trình nộp kết quả và chứng cứ này cho các cơ quan kiểm tra. Các cơ quan kiểm tra sẽ kiểm tra lại kết quả tính toán có chính xác hay không.

• Nếu kết quả tính toán đạt tiêu chuẩn Tiết Kiệm Năng Lượng và không có lỗi sai thì công trình này sẽ được công nhận là công trình đã được được tiêu chuẩn Tiết Kiệm Năng Lượng. Khi đó, công trình sẽ được phép xây dựng.

- Tất cả sinh viên mới ra trường có thể tự tin tính toán Tiết Kiệm Năng Lượng chỉ sau 1 tháng đào tạo.

- Tính toán Tiết Kiệm Năng Lượng là công việc chỉ làm việc ở văn phòng.



*** Phúc lợi:

• Hưởng toàn bộ chế độ bảo hiểm theo luật Lao động.

• Hưởng ngày phép theo luật lao động.

• Thưởng lương tháng 13.

• Tùy theo tình hình hoạt động của công ty sẽ có thêm các phần thưởng nhỏ.

• Một năm sẽ được tăng lương 1 lần.

• Đối với những nhân viên xuất sắc sẽ được đề cử vào các vị trí chủ chốt của công ty.