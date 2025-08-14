Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Ngã tư Như Quỳnh, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Kiểm tra, giám sát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm theo tiêu chuẩn quy định.
• Theo dõi, đo kiểm các chỉ tiêu cơ lý (độ bền, độ dẻo, màu sắc, kích thước,…) của sản phẩm nhựa.
• Ghi nhận, phân tích và báo cáo các lỗi sản phẩm, đề xuất biện pháp khắc phục – phòng ngừa.
• Xây dựng, cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.
• Phối hợp với bộ phận sản xuất để xử lý sự cố liên quan đến chất lượng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản .
• Kỹ năng quản lý đội nhóm về IQC, PQC
• Biết sử dụng các công cụ đo: caliper, 2D, CMM.
• Khả năng phân tích nguyên nhân đối sách
• Ưu tiên ứng viên đã làm về tại các nhà máy về nhựa.

Tại CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 10 - 14 triệu/ tháng (thoả thuận theo năng lực)
• Hỗ trợ ăn ca, thưởng năng suất, thưởng lễ Tết, BHXH, BHYT theo quy định.
• Môi trường làm việc ổn định, có cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG

CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Như Quỳnh, văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

