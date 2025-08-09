Tuyển Giám sát sản xuất Masan Consumer Holdings làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

• Lập kế hoạch nguồn lực, xây dựng QT/QĐ/HD, hướng dẫn và kiểm soát đáp ứng vận hành hệ thống kho phục vụ sản xuất và kinh doanh của Công ty.

• Tổ chức và triển khai thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, tài sản theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất tại các kho của Công ty, đảm bảo hàng hóa thực tế đúng theo ERP. Đáp ứng an ninh, an toàn, môi trường, PCCC với chi phí phù hợp trong nguồn ngân sách được duyệt, tuân thủ theo luật pháp Việt Nam.

• Cải tiến, áp dụng KHCN vào các hoạt động kho vận nhằm đảm bảo việc lưu trữ, vận hành và phân phối hàng hóa được hiệu quả.

• Đánh giá, định hướng, huấn luyện, đào tạo và phát triển đội ngũ.

• Phối hợp kết nối với Nhà cung cấp dịch vụ trong việc điều chuyển hàng hóa, vận hành kho.