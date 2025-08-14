Tuyển Video Editor Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch quay chụp các nội dung video và ảnh theo yêu cầu.

Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép video, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh

Phối hợp với team Marketing để phát triển các format video hấp dẫn, bắt mắt trên facebook reel, tiktok.

Chuẩn bị máy quay, ánh sáng, âm thanh đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra.

Nghiên cứu xu hướng, đề xuất các ý tưởng mới giúp kênh video phát triển.

Hỗ trợ team trong các chiến dịch marketing, sự kiện quay chụp khi cần.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KINH NGHIỆM:

Có kinh nghiệm quay dựng từ 1 năm.

Ứng viên biết thiết kế cơ bản là điểm cộng.

TỐ CHẤT:

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế;

Có thể sử dụng các thiết bị quay phim.

Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP:

Thu nhập từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng;

Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và hoạt động kinh doanh của công ty.

CHÍNH SÁCH KHÁC:

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, có cơ hội thăng tiến;

Được mua sản phẩm theo chính sách nhân viên công ty;

Được tham gia các hoạt động công ty: nghỉ mát, Teambuiling, đào tạo...;

Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...);

Được hỗ trợ ăn trưa;

Trang thiết bị được cấp phát (theo vị trí)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin