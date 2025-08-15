Danh sách Công ty >

Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát

Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát

1 - 9 Nhân viên
Giới thiệu Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VƯỢNG PHÁT là nhà phân phối máy nén khí HITACHI – Nhật Bản, máy nén khí cao áp HERTZ – Đức, máy tạo khí Nito PSI – Anh Quốc, máy sấy khí và thiết bị lọc khí PSI – Anh Quốc. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, Hitachi Việt Nam cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, cùng đội ngũ dịch vụ chăm sóc sau bán hàng chuyên nghiệp và tận tâm, dịch vụ service 24/7. Quản lý chuyên sâu về việc cung cấp và lắp đặt cho hệ thống máy nén khí HITACHI, đảm bảo việc đáp ứng kịp thời và tốt nhất cho khách hàng. TRỤ SỞ CHÍNH ĐC: Số 43/162 Cầu Diễn, Nguyên Xá 2, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội VPGD: Số 20, ngách 38/5 khu tái định cư Lai Xá, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội Dịch Vụ Của Chúng Tôi: Bán máy nén khí Cho thuê thiết bị Bảo dưỡng sửa chữa Tư vấn lắp đặt

Tin tuyển dụng Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát

Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

