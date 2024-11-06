Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO YOMARKER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO YOMARKER
Thỏa thuận
Toàn thời gian cố định
Không yêu cầu
1 người
1 năm
Nhân viên
- Hồ Chí Minh: 47/42/22A Bùi Đình Túy, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
- Design scope
Printing: Logo/ Stationery/ Packaging/ Brand gift/ Brochure/ Leaflet/ POSM/ ...
Digital: Media Asset/ Social Post/ GDN/...
- Production scope
Short video edit (Ads/ TikTok/ Reel/...)
- Retouch photos
Tham gia các buổi shooting cùng team với vai trò hỗ trợ
- Creative scope:
Phối hợp cùng team lên ý tưởng, moodboard, định hướng và phát triển các key visual theo từng campaign
- Proposal design
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm full time.
- Thành thạo các phần mềm Adobe
- Thẩm mỹ tốt, nhạy bén với các xu hướng mỹ thuật trong và ngoài nước
- Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực
- Ham học hỏi, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc
- Có thể vẽ tay hoặc vẽ máy alf một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO YOMARKER Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ chính sách về lương, các đãi ngộ khác theo đúng luật của pháp luật Việt nam, luật lao động.
- Chế độ review lương, thưởng mỗi 3 - 6 tháng hoặc theo tiến trình dự án
- Được tạo điều kiện phát triển theo định hướng nghề nghiệp
- Môi trường làm việc năng động, cởi mở, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO YOMARKER
