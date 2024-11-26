Tuyển Kế toán Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

- Học tư vấn bán hàng trực tiếp cho khách đến cửa tiệm để hiểu rõ về sản phẩm, giá, loại hàng hóa

- Quản lý thu - chi quỹ tiền mặt tại cửa hàng, hàng hóa ra - vào, hàng tồn kho

- Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng với số liệu kho hằng ngày

- Thực hiện tổng hợp, lưu trữ hóa đơn, sổ sách nhập hàng

- Một số công việc khác theo yêu cầu cấp trên

