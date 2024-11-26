Tuyển Kế toán Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Kế toán Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi

Kế toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11 Nguyễn Duy Dương, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Học tư vấn bán hàng trực tiếp cho khách đến cửa tiệm để hiểu rõ về sản phẩm, giá, loại hàng hóa
- Quản lý thu - chi quỹ tiền mặt tại cửa hàng, hàng hóa ra - vào, hàng tồn kho
- Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng với số liệu kho hằng ngày
- Thực hiện tổng hợp, lưu trữ hóa đơn, sổ sách nhập hàng
- Một số công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành kế toán, tài chính, QTKD
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm hàng mẹ và bé hoặc các ngành hàng liên quan

Tại Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc lương cứng 12 triệu/ tháng

- Xét tăng lương định kỳ theo năng lực up to 20 triệu

- Thưởng lương tháng 13, thưởng tết theo doanh thu năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi

Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-doanh-thuban-hang-thu-nhap-den-20-trieu-toan-thoi-gian-co-dinh-tai-ho-chi-minh-job256426
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Hạn nộp: 02/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cao Bằng
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 06/12/2024
Cao Bằng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Hạn nộp: 09/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Tuyển Trưởng Nhóm Kế Toán thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần INN SAIGON
Tuyển Kế Toán thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần INN SAIGON
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 26 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Hạn nộp: 02/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cao Bằng
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 06/12/2024
Cao Bằng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Hạn nộp: 09/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Tuyển Trưởng Nhóm Kế Toán thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần INN SAIGON
Tuyển Kế Toán thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần INN SAIGON
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất