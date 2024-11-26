Tuyển Kế toán Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi
- Hồ Chí Minh: 11 Nguyễn Duy Dương, Quận 5
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Học tư vấn bán hàng trực tiếp cho khách đến cửa tiệm để hiểu rõ về sản phẩm, giá, loại hàng hóa
- Quản lý thu - chi quỹ tiền mặt tại cửa hàng, hàng hóa ra - vào, hàng tồn kho
- Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng với số liệu kho hằng ngày
- Thực hiện tổng hợp, lưu trữ hóa đơn, sổ sách nhập hàng
- Một số công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành kế toán, tài chính, QTKD
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm hàng mẹ và bé hoặc các ngành hàng liên quan
Tại Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc lương cứng 12 triệu/ tháng
- Xét tăng lương định kỳ theo năng lực up to 20 triệu
- Thưởng lương tháng 13, thưởng tết theo doanh thu năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
