Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 32 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79/59 Đông Hưng Thuận 10B, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

1. Nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch bán hàng

Tiếp nhận mục tiêu, đánh giá mục tiêu kinh doanh so với thị trường, sản phẩm, năng lực sản xuất nhà máy & triển khai mục tiêu cho toàn Team

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, lập chiến lược kinh doanh & kế hoạch phát triển khách hàng, dịch vụ.

2. Tìm kiếm, quản lý, phát triển khách hàng và bán hàng

Chủ động tìm kiếm, nghiên cứu thông tin & tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường & đối tượng khách hàng tiềm năng nhằm đạt mức chỉ tiêu doanh số đề ra;

Triển khai, theo dõi thực hiện các bước bán hàng từ lúc tiếp nhận đơn hàng đến giao hàng & thanh toán;

Quản lý, xây dựng & phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ;

Chịu trách nhiệm về kế hoạch doanh số và chỉ tiêu bán hàng của nhóm mình phụ trách.

3. Quản lý nhân viên

Quản lý, phân công công việc cho nhân viên trong nhóm theo từng dự án cụ thể;

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện công việc và năng lực làm việc của từng nhân viên trong bộ phận.

Đào tạo phát triển nhân viên & xây dựng tinh thần đồng đội

4. Báo cáo

Báo cáo cho GĐKD/ TL. GĐKD về doanh số bán hàng, danh sách khách hàng tiếp cận, danh sách chốt sales;

Đánh giá về hiệu quả công việc KPI của nhân viên;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông,...

Có từ 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Trưởng phòng/ Trưởng nhóm Kinh doanh B2B).

Đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất hoặc công ty kinh doanh sản phẩm hữu hình;

Có khả năng xây dựng và quản lý đội nhóm, truyền cảm hứng và thúc đẩy hiệu suất Team.

Có khả năng tổ chức, điều phối công việc và giải quyết vấn đề tốt;

Khả năng xây dựng mối quan hệ, đàm phán, thuyết phục & thấu hiểu tốt;

Có khả năng nghiên cứu, phân tích, xây dựng kế hoạch, chiến lược mở rộng thị trường.

Quyền Lợi

Thu nhập: Lương cứng thoả thuận theo năng lực (tối thiểu từ 28 - 32 triệu/tháng) + Thưởng doanh số;

Lương tháng 13; xét tăng lương định kỳ hàng năm;

Chế độ về BHXH, BHYT, BHTN; 12 ngày phép/năm đầy đủ theo quy định;

Thưởng lễ/Tết, quà sinh nhật, khám sức khoẻ định kỳ, du lịch hàng năm, hoạt động văn hoá thể thao, thưởng thâm niên,...

Phụ cấp: cơm trưa, xăng xe, điện thoại, Macbook và các phụ cấp khác theo quy định của Công ty;

Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo tại các trung tâm lớn để phát triển, nâng cao năng lực cá nhân;

Cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Môi trường làm việc hiện đại, đầy đủ tiện nghi.

