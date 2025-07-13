Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Fujitec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Fujitec Việt Nam
Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Taisei, số 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 500 - 700 USD
Further details will be discussed during the interview.
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Prefer to apply CV in English
Tại Công ty TNHH Fujitec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Package social insurance after 2 months probation
Paid 100% salary during probation
12 annual leave, add 1 day after every 5 years
13th Paycheck
Team-building activities
Working time: 8:00 AM - 5:00 PM (from Friday to Sunday)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fujitec Việt Nam
