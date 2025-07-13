Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẠNH QUÂN AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 164 Hùng Vương Phường 2, Quận 10, Quận 10

- Xây dựng, quản lý nội dung và tiếp nhận khách hàng từ Fanpage, TMĐT,...

- Khai thác nhu cầu Khách hàng, tư vấn, chốt đơn sản phẩm phù hợp.

- Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại khách hàng

- Báo cáo kết quả hàng hàng ngày cho quản lý.

- Đảm bảo tiến độ công việc theo yêu cầu của Quản lý.

- Phối hợp với bộ phận Media, Marketing, Kho, Kế toán xử lý các vấn đề liên quan.

- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

- Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo và xử lý tình huống linh hoạt.

- Thành thạo sử dụng các công cụ hỗ trợ.

- Có trách nhiệm, kiên nhẫn, chăm chỉ và chịu khó học hỏi.

- Có khả năng làm việc nhóm và khả năng chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẠNH QUÂN AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hoa hồng sản phẩm

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, cởi mở

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo phúc lợi của Công ty; nghỉ phép, thưởng các ngày lễ Tết...

- Được hưởng các chế độ Bảo Hiểm theo quy định của Nhà nước và của công ty (BHXH, BHYT, BHTN..)

- Lương tháng 13.

- Chế độ thưởng dựa vào năng suất làm việc, thành tích kinh doanh, thành tích chỉ tiêu, sáng kiến, thưởng lễ Tết và những điều bất ngờ khác..

- Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/ năm.

- Có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng chức.

- Cơ hội đi tour và đi du lịch hàng năm

- Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Công ty

- Làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.

- Hỗ trợ các dịp ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...

- Tham gia các chương trình Team building, du lịch...

- Thường xuyên tổ chức liên hoan công ty

- Thu nhập hấp dẫn và tăng lương định kỳ hàng năm

- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa

