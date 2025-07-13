Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 171 Gò Dầu, Tân Phú, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường được giao và các khu vực lân cận;

Phát triển các kênh bán hàng chủ động khác như: giới thiệu người thân, bạn bè, phát triển thị trường bên ngoài như hệ thống cộng tác viên, nhà phân phối, key account, đại lý cá nhân,... nhằm đảm bảo hiệu quả công việc.

Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận thông tin, hỗ trợ khách hàng kịp thời các vấn đề có liên quan sản phẩm, giao hàng, công nợ…

Theo dõi thông tin về thị trường, sản phẩm, chương trình,khuyến mãi của đối thủ cạnh tranh để kịp thời thông tin cho Quản lý kinh doanh khu vực;

Tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm, bán hàng trực tiếp khác tại các sự kiện, hội thảo được tổ chức tại địa phương nhằm kích cầu nhu cầu khách hàng.

Trực làm việc tại showroom khi không có lịch đi thị trường và một số công việc khác như: Tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng…

Báo cáo công việc theo quy định.

Địa điểm làm việc: 811 Trần Hưng Đạo, P. Chợ Quán, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

171 Gò Dầu, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: 48h/tuần, xoay ca, off 1 ngày/tuần.

Ca sáng từ 8h00- 16h00/ Ca chiều tối từ 13h00- 21h00.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT, ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng, tiếp thị sản phẩm, chăm sóc khách hàng tối thiểu 06 tháng trở lên;

Ứng viên đã có kinh nghiệm đi thị trường, phát triển khách hàng trước đây là lợi thế;

Đam mê kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động và tinh thần cầu tiến trong công việc;

Ưu tiên có thể nhận việc ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng

Thu nhập: Thỏa thuận + Thưởng bán hàng;

Đánh giá, thưởng hiệu quả công việc;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật;

Tham gia đào tạo định kỳ, phát triển kỹ năng chuyên môn;

Quà tặng lễ/tết, teambuilding…

Công ty trang bị phương tiện công cụ làm việc: điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty và luật lao động hiên hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin