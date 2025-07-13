Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 7/1 Đường Thành Thái, P. 14, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhận thông tin ca mổ từ quản lý
- Chuẩn bị dụng cụ cho ca mổ và vô trùng trong phòng mổ
- Hỗ trợ phẫu thuật viên/bác sĩ trong phòng mổ
- Hoàn tất các thủ tục sau mổ với các phòng ban liên quan
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Làm thêm ngoài giờ khi có ca mổ cấp cứu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam giới, có sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn, không ngại khó
- Độ tuổi từ 20-35
- Tốt nghiệp trường trung cấp, cao đẳng y, điều dưỡng
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí liên quan đến điều dưỡng, y sĩ, phụ mổ...
Tại Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,BHTN sau khi kết thúc thử việc
- Phép năm đầy đủ theo quy định của nhà nước
- Thưởng các ngày lễ trong năm
- Chế độ công tác phí
- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm.
- Môi trường công ty chuyên nghiệp, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
