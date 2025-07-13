Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế
Ngày đăng tuyển: 13/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2025
Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 7/1 Đường Thành Thái, P. 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận thông tin ca mổ từ quản lý
- Chuẩn bị dụng cụ cho ca mổ và vô trùng trong phòng mổ
- Hỗ trợ phẫu thuật viên/bác sĩ trong phòng mổ
- Hoàn tất các thủ tục sau mổ với các phòng ban liên quan
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Làm thêm ngoài giờ khi có ca mổ cấp cứu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam giới, có sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn, không ngại khó
- Độ tuổi từ 20-35
- Tốt nghiệp trường trung cấp, cao đẳng y, điều dưỡng
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí liên quan đến điều dưỡng, y sĩ, phụ mổ...

Tại Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,BHTN sau khi kết thúc thử việc
- Phép năm đầy đủ theo quy định của nhà nước
- Thưởng các ngày lễ trong năm
- Chế độ công tác phí
- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm.
- Môi trường công ty chuyên nghiệp, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế

Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 144 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

