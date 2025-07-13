Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 7/1 Đường Thành Thái, P. 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận thông tin ca mổ từ quản lý

- Chuẩn bị dụng cụ cho ca mổ và vô trùng trong phòng mổ

- Hỗ trợ phẫu thuật viên/bác sĩ trong phòng mổ

- Hoàn tất các thủ tục sau mổ với các phòng ban liên quan

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Làm thêm ngoài giờ khi có ca mổ cấp cứu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam giới, có sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn, không ngại khó

- Độ tuổi từ 20-35

- Tốt nghiệp trường trung cấp, cao đẳng y, điều dưỡng

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí liên quan đến điều dưỡng, y sĩ, phụ mổ...

Tại Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,BHTN sau khi kết thúc thử việc

- Phép năm đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Thưởng các ngày lễ trong năm

- Chế độ công tác phí

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Môi trường công ty chuyên nghiệp, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin