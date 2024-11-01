Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- B19 đường dẫn cầu Cần Thơ, QL 1A, Khu DC TTVH Tây Đô, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, lựa chọn Nhà cung cấp mới và duy trì mối quan hệ với NCC hiện có;
- Quản lý giá mua, biến động giá cả và cập nhật dữ liệu cho các bộ phận.
- Đối chiếu công nợ, thanh toán cho nhà cung cấp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí và ngành nghề tương đương
- Nhạy bén, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
- Trung thực, chịu khó và có tinh thần ham học
Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Nhà nước: Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, …
- Đảm bảo các chính sách phúc lợi của Công ty như: sinh nhật, đám cưới, bệnh, trung thu, dã ngoại, teambuilding, du lịch, lương tháng 13, ...
- Làm việc trong môi trường năng động, được đào tạo về nghiệp vụ, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
