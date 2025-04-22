Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 400 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Lô 12, KCN Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 300 - 400 USD
- Theo dõi việc chấm công, tính lương cho phòng sản xuất mẫu, người nước ngoài
- Theo dõi thực hiện các chính sách phúc lợi, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… cho toàn thể nhân viên
- Cập nhật thông tin cá nhân, trình độ, quá trình đào tạo, làm việc, thời hạn hết HĐLĐ của CBNV
- Giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động theo đúng quy định và thủ tục của pháp luật liên quan
- Theo dõi và trình ký các chứng từ kế toán & chi tiền cho NV HQ và NV VN các bộ phận
- Đặt vé máy bay, khách sạn theo yêu cầu
- Gửi báo cáo hàng tuần, hàng tháng cho trưởng bộ phận
- Công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 300 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính
- Nhanh nhẹn, thành thật, chịu khó, năng động, vui vẻ, kiên nhẫn, có tinh thần tập thể, chịu được áp lực công việc.…
• Hình thức: Nhân viên chính thức
• Thời gian thử việc: 2 tháng
Tại Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
