Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 400 USD

- Theo dõi việc chấm công, tính lương cho phòng sản xuất mẫu, người nước ngoài

- Theo dõi thực hiện các chính sách phúc lợi, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… cho toàn thể nhân viên

- Cập nhật thông tin cá nhân, trình độ, quá trình đào tạo, làm việc, thời hạn hết HĐLĐ của CBNV

- Giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động theo đúng quy định và thủ tục của pháp luật liên quan

- Theo dõi và trình ký các chứng từ kế toán & chi tiền cho NV HQ và NV VN các bộ phận

- Đặt vé máy bay, khách sạn theo yêu cầu

- Gửi báo cáo hàng tuần, hàng tháng cho trưởng bộ phận

- Công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn