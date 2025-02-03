Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dị Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà St. Moritz, số 1014 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Min, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổng hợp, kiểm soát và đánh giá một số khoản mục chi phí chủ yếu hằng tháng.Phân tích các sai lệch trong chi phí so với định mức.

- Tổng hợp, kiểm tra đánh giá thực hiện ngân sách hoạt động hằng năm của các bộphận

- Hạch toán nghiệp vụ quỹ kinh doanh công ty

- Lập báo cáo tài chính (báo cáo lãi lỗ)

- Phân tích, đánh giá công nợ phải thu, phải trả: Vòng xoay nợ phải thu, tuổi nợ, chi phí tài chính

- Phân tích, đánh giá dòng tiền vào và ra: Lượng tiền mặt thiếu hụt và dư thừa từngtháng, quý, năm

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/nữ tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế - Tài chính kế toán, kếtoán, kiểm toán

- Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm/ hệ thống kế toán, thành thạo kỹnăng về Microsoft Office đặc biệt ứng dụng excel

- Có kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp từ 1 năm trở lên, biết kiểm toán là 1 ưu thế.

- Có kỹ năng đọc, nhập số liệu, chứng từ và phát hiện những bất cập, sai sót

- Biết 4 kỹ năng tiếng Trung

Quyền Lợi

- Mức lương cạnh tranh ( thỏa thuận theo năng lực )

- Lương tháng 13

- Được đóng BHXH đầy đủ

- Có cơ hội phát triển và thăng tiến

- Có cơ hội đi tham quan các trụ sở ở nước ngoài, có các cơ hội làm việc với các chuyên viên người TQ

- Không gian làm việc thoải mái, view nhìn ra sông Sài Gòn

- Đồng nghiệp vui vẻ, trẻ trung, năng động; Sếp hiền lành, tốt bụng

Cách Thức Ứng Tuyển

