Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Legendary Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 122 đường TL41 phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Kết hợp với Kế toán thanh toán để kiểm tra điều kiện khấu trừ thuế GTGT và chi phí hợp lý thuế TNDN của các hóa đơn đầu vào

- Lập các tờ khai thuế GTGT, TNCN định kỳ hàng quý

- Tính và lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

- Lập các tờ khai thuế khác khi phát sinh ( thuế nhà thầu, thuê tài sản, thuế môn bài,...)

- Thực hiện tính giá thành hàng tháng trên phần mềm.

- Kiểm tra, tổng hợp và đối chiếu số liệu kế toán hàng ngày, hàng tháng.

- Lập báo cáo tài chính

- Quản lý và theo dõi tài sản, nguồn vốn, và dòng tiền của công ty.

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các giao dịch tài chính.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu và chứng từ kế toán.

- Hướng dẫn nhân viên kế toán phần hành trong công ty.

- Hỗ trợ xây dựng cải tiến quy trình kế toán và các chính sách liên quan

- Hỗ trợ lập và theo dõi dự toán ngân sách.

- Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kiểm toán.

- Từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương,

- Am hiểu về Chế độ Kế toán Thông tư 200 và Chuẩn mực Kế toán

- Am hiểu về Luật quản lý Thuế, các thông tư, nghị định về Thuế GTGT,TNCN,TNDN, thuế Nhà thầu

- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm cho công ty sản xuất và có hoạt động kinh doanh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử

Tại Công ty TNHH Legendary Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB: 12-14tr + phụ cấp cơm 25k/ngày

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phép năm đầy đủ theo quy định, thưởng Lễ Tết, lương tháng 13,...

- Team building hàng năm, làm việc trong môi trường trẻ trung năng động

- Được đào tạo nghiệp vụ nội bộ và bên ngoài

- Được công ty tặng Voucher hàng quý để mua sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Legendary Việt Nam

