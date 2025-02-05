Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 1 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục.
Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho.
Kiểm tra các hóa đơn.
Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống.
Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu.
Làm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn.
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học chuyên ngành tài chính kế toán và có nghiệp vụ kế toán.
Tại CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc giờ hành chính
Tiền cơm 32.000đ/ngày công, phí gửi xe
Làm việc trong môi trường vui vẻ, năng động, sáng tạo
Có lộ trình làm việc, phát triển chuyên môn
Có chính sách thăng tiến, review lương hằng năm
Lương tháng 13, thưởng cuối năm
Tham gia các hoạt động chung công ty Lễ, Tết, Team Building, YEP …
Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP
