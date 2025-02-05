Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 1 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam, Quận 1

Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục.

Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho.

Kiểm tra các hóa đơn.

Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống.

Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu.

Làm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn.

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học chuyên ngành tài chính kế toán và có nghiệp vụ kế toán.

Ít nhất kinh nghiệm 1 năm kinh nghiệm (từng là F&B là một lợi thế)

Thành thạo tin học văn phòng cẩn thận

Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính

Tiền cơm 32.000đ/ngày công, phí gửi xe

Làm việc trong môi trường vui vẻ, năng động, sáng tạo

Có lộ trình làm việc, phát triển chuyên môn

Có chính sách thăng tiến, review lương hằng năm

Lương tháng 13, thưởng cuối năm

Tham gia các hoạt động chung công ty Lễ, Tết, Team Building, YEP …

Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP

