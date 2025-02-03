Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 04, Toà nhà Đinh Lễ, số 01 Đinh Lễ, P.13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Kiểm tra, theo dõi hợp đồng và các chứng từ kế toán của Công ty.

- Hỗ trợ kế toán trưởng lập các báo báo Thuế GTGT, TNDN, ...

- Rà soát, đối chiếu số liệu, tính hợp lệ của hoá đơn.

- Kiểm tra chi tiết và tổng hợp các tài khoản.

- Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics, Vận tải, Xuất nhập khẩu.

- Tinh thần đồng đội, tỉ mỉ, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thoả thuận theo năng lực.

- Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, năng động.

- Lương tháng 13, thưởng theo quý, tháng, Lễ, Tết, ...

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, ngày phép, ... theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin